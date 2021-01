Lyon : 15 chefs lyonnais s'installent dans le kiosque de la place des Jacobins

Alors qu'un troisième confinement est envisagé au plus haut niveau de l'Etat, 15 chefs de Lyon et des alentours se mettent aux fourneaux pour concocter des menus dont l'intégralité des bénéfices sera reversée au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

Les restaurants ne sont pas prêts de réouvrir. L'épidémie de Covid-19 est encore loin de disparaître. alors que Soupe en Scène ne peut pas se tenir au vu du contexte sanitaire (festival solidaire de concerts, d’animations et de recettes savoureuses de soupes), le chef Fabrice Bonnot (Cuisine & Dépendances - Lyon 2e) lance, dès le 1er février, l'événement "Kiosque des chefs solidaires".

Quinze "chefs amis" se relaieront du 1er février au 19 février (sauf les week-end des 6/7 et 13/14) et proposeront un menu unique chaque soir. Chaque chef a carte blanche sur son menu, avec un cahier des charges simple : le menu proposé est de 28,50€. Les chefs sont défrayés du coût de la matière première (une partie des marchandises est offerte par Métro) et les bénéfices sont intégralement reversés au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

Du 3 étoiles de Régis Marcon à l'authentique bouchon lyonnais La Meunière, en passant par la street food pointue de Same Same, il y en a pour tous les goûts.

Fabrice Bonnot proposera aussi, chaque soir, une soupe à 4 euros pour celles et ceux qui n'ont pas commandé et souhaitent participer à cette opération solidaire des chefs cuisiniers lyonnais.

Le concept

15 chefs aux fourneaux pour vous concocter un menu solidaire à partager chez soi "comme au restaurant".

Le prix

Unique : 28,50€ (menu : entrée, plat, dessert).

Où passer commande ?

www.kiosque-chefs-solidaires.fr

Quand passer commande ?

48 heures à l'avance.

Où retirer la commande ?

Kiosque de la place des Jacobins, Lyon 2e.

Quand retirer la commande ?

Sur place, entre 15h00 et 18h00. Livraison possible entre 15h00 et 20h00.

1er février

Didier Cayon-Glayere, Olivier Moene, Christophe Gazelle

Chefs consultants SGI-SC - Vénissieux

Tapenade de carottes aux épices et jus d’orange

Travers de porc confit au miel en papillote écrasé de pommes de terre

Tatin de butternut à la vanille

79 menus restants

2 février

Olivier Boizet & Pierre Clarissou

Domaine Champlong - Roanne

Mousseux de topinambours aux noisettes torréfiées, jeu de pétoncles et magret séché mariné au combava

Dos de cabillaud en croute de cèpes et risotto de céleri rave, jus de volaille

Douceur chococaramel by Pierre Clarissou

7 menus restants

3 février

Laurent Bouvier

La Carbone - Limonest

Soupe à l’oignon

Parmentier milanais

Mousse en chocolat

77 menus restants

4 février

Régis Marcon

Régis et Jacques Marcon - Saint Bonnet le Froid

Avocat aux lentilles vertes du Puy et truite fumée

Poulet de ferme en deux cuissons, gratin de pommes de terre aux cèpes

Savarin aux fruits d’hiver

Tout vendu

5 février

Sylvain Malland

Cuisine & Dépendances - Lyon

Rillettes au deux saumons frais et fumé, mousseux d’artichauts, vinaigrette passion

Pavé de cabillaud rôti, risotto crémeux aux cèpes sauce champagne.

Croustillant marron, crémeux chocolat lacté, suprême pomelos, caramel aux agrumes

32 menus restants

8 février

Alexandre Burnotte

Café Clos Jouve - Lyon

Maquereau fumé à froid, tartare d’algues et betteraves.

Crème de raifort Tajine de bœuf abricots secs et amandes, céleri rave et orges perlés

Ganache chocolat noi , huile d’olive, fleur de sel et sablé cacahuète

88 menus restants

9 février

Loric Broutin

Same Same - Lyon

Katsu Sandro (veau, saumon,daikon,kimchi)

Bibimbap (carabinero tenyaki, miso,fenouil, riz carnaroli, anguille fumée, œuf au soja)

Crème chocolat cardamome, pécan, café

78 menus restants

10 février

Bruno Didierlaurent

La Bonâme de Bruno - Lyon

Velouté de homard et crevettes

Hachis Parmentier de joue de boeuf au vin rouge

Riz au lait à la réglisse et chocolat

94 menus restants

11 février

Christophe Marguin

Le Président - Lyon

Velouté de châtaigne zesté d’orange

Quenelle de poisson blanc, sauce homardine, riz pilaf

Brownie au chocolat de la maison Weiss, crémeux chocolat caramel, streusel au cacao et fleur de sel

85 menus restants

12 février

Fabrice Garabedian

La Toscane - Lyon

Dés de saumon gravlax, caviar d’artichauts, pickles à l’aneth

Paleron de bœuf au vin rouge et morilles, purée aux légumes confits

Panna cotta ananas caramélisé

83 menus restants

15 février

Fréderic Bello

Boucherie Bello - Lyon

Saumon fumé bio, fromage frais aux herbes et chips de pata negra

Crépinette de joue de boeuf au foie gras, légumes de saison glacés

Carpaccio de fruits frais

96 menus restants

16 février

Valérie Cristina

2 La Gare - Saint-Romain-de-Popey

Millefeuille de betteraves marinées au vinaigre de kalamansi et fines herbes

Suprême de poulet au vinaigre, riz carnaroli comme un risotto

La mandarine et le chocolat blanc

96 menus restants

17 février

Olivier Canal

La Meunière - Lyon

Salade de lentilles verte du puy, saucisson à cuir et oignons frits

Poulet à la crème gratin de la mère Fillioux

Ile flottante à la praline rose

87 menus restants

18 février

Marcel Ravin & Anthony Clorennec

Le Grand Réfectoire - Lyon

Souskaï de saumon, grenade, cervelle de canut

Colombo d’échine de porc, riz madras, fruits du mendiant.

Poire pochée au vin chaud épicé, ganache chocolat blanc, crumble de manioc

78 menus restants

19 février

Christian Têtedoie, Christophe Carlier & Luca Sanguiliano

Groupe Têtedoie & La Voûte, chez Léa - Lyon

Salade lyonnaise de la mère Léa

La quenelle en tranches, sauce aux écrevisses nid de tagliatelles fraîches

Oeuf à la praline crème anglaise

Tout vendu