Le restaurant du mois à Lyon : Le Simple Goût des choses

Le Simple goût des choses, un petit restaurant de quartier inventif à Lyon.

La façade ressemble à celle d’un salon de coiffure. On pousse toutefois la porte pour casser la croûte. Le brushing, vous verrez, se fait bien dans l’assiette. Si l’apparence est timide, les lieux sont lumineux, chics et sobres. Et, c’est bien connu, “qui soigne son intérieur, soigne son esprit”. Ce petit restaurant de quartier au nom évocateur a tous les airs d’un plus grand.

Il ne faut pas cependant s’arrêter aux intitulés, diablement sommaires (pratique en vogue il y a quelques années, ayant le mérite d’éviter les formules longues et un peu pompeuses, pouvant donner à certains l’impression d’être des connaisseurs avisés) : œuf / chou-fleur / cajou, polenta / chou rouge / sarrasin, agrumes / café / meringue.

Associations tous azimuts

On vous rassure tout de suite : on n'est pas pour autant dans la cuisine slash des années 2010, avec des jetés d'"on-ne-sait-quoi" voire des formes d'architecture paléo-futuriste.

S’il n’est pas rare de sourciller devant certains mariages, à première vue, inattendus, on finit par cligner des yeux en les goûtant. Contrairement au proverbe espagnol selon lequel “le mariage c’est comme le melon, c’est une question de chance”, ici rien n’est laissé au hasard. La cuisine est identifiable, avec des os et des arêtes (Bocuse). Le simple goût des choses. Comme la polenta (très réussie) endimanchée de chou rouge et d’éclats de sarrasin, ou encore le combo improbable de la fondue d’oignon qui s’humecte de salsifis liquéfié, sur lequel trône une tranche rôtie de munster, le tout relevé de zaatar.

L’ensemble accompagné d’un “Cœur des Hommes” 2020, coteaux du Lyonnais signé Rostaing-Tayard, 100 % gamay, fruité et rond en même temps.

Le Simple Goût des choses, c’est en définitive un restaurant tout ce qu’il y a de plus sympathique. Avec des plats simples, joliment travaillés. Et des prix doux.

Pedigree du chef : Denis Baras a débuté une formation de boucher pour ensuite s'orienter vers la cuisine. Il a été second à La Grignotière (une étoile Michelin) puis chef dans deux autres établissements à Paris et en Île-de-France.

Le Simple Goût des choses

84, cours Vitton, Lyon 6e

04 78 52 47 28

Prix : menu complet de 26,50 € (midi) à 30,90 € (soir)

Fenêtre de tir : du lundi au vendredi, midi et soir