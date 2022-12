Le 9 juin 1961, le roi Pelé jouait un match contre l'Olympique lyonnais

L'iconique numéro 10 brésilien est décédé jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer du côlon. Le 9 juin 1961, Pelé battait l'Olympique lyonnais.

Le roi Pelé s'est éteint en cette fin d'année 2022, à l'âge de 82 ans. L'ancien joueur brésilien s'en va et laisse derrière lui une carrière prestigieuse. À son palmarès, trois Coupe du monde en 1958, 1962 et 1970. L'homme aux 1 000 buts est venu, le 9 juin, disputer avec son club de Santos (Brésil), un match face à l'Olympique lyonnais à Marcel Aubour.

Une admiration des Lyonnais

Après avoir glané son premier titre de champion du monde (1958), l'homme de 21 ans à l'époque, est venu avec son équipe défier le club de la capitale de Gaules. Ce jour-là, l'attaquant éblouit de sa classe et son jeu de jambes les 20 0000 supporters venus pour l'occasion.

Malgré l'envie de bien faire, l'équipe de Santos surclasse Lyon et le petit prodige brésilien marque deux fois. Un doublé qui permet à l'équipe sud-américaine de gagner 6-2, en dépit d'un but d'Angel Rambert et Roubaud pour l'OL.

L'attaquant éblouit de sa classe et son jeu de jambes les 20 0000 supporters venus pour l'occasion.

Au coup de sifflet final, les joueurs lyonnais ont pris des photos avec les joueurs brésiliens, notamment avec Pelé, déjà considéré comme l'un des grands joueurs de l'histoire du football.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

Pelé reviendra en France

"Le roi du foot" reviendra après dans l'hexagone, mais pas à Lyon. Cette fois avec l'équipe nationale du Brésil, il viendra de nouveau étaler son talent en avril 1963. Durant cette période, la Seleçao effectue sa tournée européenne. À Colombes (Hauts-de-Seine), Pelé fait le spectacle en marquant trois fois (30e, 76e sur penalty et 84e), offrant la victoire à son équipe (3-2) face à l'équipe de France.

Au cours de sa longue carrière professionnelle (1956-1977), passant du club de Santos (1956-1974), au New York Cosmos (1975-1977), le joueur effectue plusieurs matchs en France, mais un seul avec l'équipe nationale du Brésil. Aujourd'hui, le natif de Três Corações au Brésil laisse derrière lui l'une des plus belles carrières du football. À l'heure actuelle, il est toujours le co-meilleur buteur (77) de la Seleçao avec Neymar.