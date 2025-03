Le restaurant du mois à Lyon : Épicure

Un bistrot léché qui pourrait se voir récompenser au Michelin 2025. Grand bien vous fasse.

On avait connu Frédéric Taghavi en 2018, dans son bistrot perché de la Croix-Rousse. Aromatic avait été notre coup de cœur de l’année : un subtil mariage entre street art et néoclassicisme, une habile association des goûts et des textures, et une sensation de simplicité des recettes, malgré un travail en coulisses aiguisé.

On pourrait dire la même chose d’Épicure (Lyon 6e), la nouvelle table de Frédéric Taghavi, dont il a confié les cuisines à son ancien second. La trame est identique : une cuisine bistronomique, sur une base traditionnelle, avec une carte réduite (qui change tous les mois) et de saison.

Vincent Bouchard en cuisine

@Pierre-Antoine Pluquet/Hans Lucas.