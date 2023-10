Avec environ 45 % de la production nationale, le département de l’Ardèche est le premier producteur en France de la châtaigne qui la célèbre durant Les Castagnades, du 14 octobre au 12 novembre.

La châtaigne est le fruit emblématique de l’Ardèche, le châtaignier son arbre symbole. Jadis, sur cette terre parfois ingrate où souffle la burle, le châtaignier a même fait office d’arbre de vie. On le surnommait “arbre à pain”, tant il a été utile pour subsister dans une nature parfois très hostile. Pendant des siècles, la châtaigne a ainsi été le plat de base des populations paysannes, notamment l’hiver, remédiant à la pénurie de ressources nourricières (comme les céréales, qu’on trouvait en plaine). Sans elle, l’Ardèche aurait probablement connu des famines endémiques : le bois des châtaigniers (sauvages) servait pour le chauffage et la construction, ses feuilles à la litière et ses fruits (arbres de culture) à se nourrir (sèche, la valeur énergétique de la châtaigne dépasse celle des céréales ; fraîche celle de la pomme de terre).

Lire aussi : La framboise, reine des fruits rouges

C’est d’ailleurs l’homme du tubercule, le nutritionniste et hygiéniste Antoine Augustin Parmentier (dont les lettres de noblesses furent acquises grâce à ses travaux sur la pomme de terre) qui publia en 1780 un Traité de la chataigne. Au-delà d’un travail purement scientifique, cet ouvrage joua le rôle d’observateur social des coutumes alimentaires des campagnes. “On sait suffisamment de quel recours la Châtaigne est en tout temps dans plusieurs de nos provinces méridionales, et combien leurs habitants fondent d’espérance sur ce fruit pour leur subsistance journalière (...).”

La Ferme du Châtaignier, à Lamastre @CICA-S.DEBELLUT