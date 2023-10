Et si ...la Métropole de Lyon disparaissait

Étienne Blanc part à l’assaut de la Métropole de Lyon. Le sénateur LR du Rhône n’a pas annoncé de candidature mais plutôt son intention de saborder la collectivité.

Le sénateur LR du Rhône va présenter un projet de loi au Sénat, Alexandre Vincendet (député LR) va en faire de même à l’Assemblée nationale, pour revenir sur le statut particulier d’une jeune collectivité créée en 2015 avec la fusion du Grand Lyon et du Département. “Aujourd’hui les communes sont méprisées. Elles sont en train de disparaître. Vous avez des maires qui ne siègent pas et vous avez des communes qui ne sont plus représentées. C’est pour ça que la Métropole est en train d’échouer. Ce système est vicié à l’origine. Vous avez la légitimité d’un maire et vous avez celle de l’intercommunalité sur le même périmètre. Vous ne pouvez pas avoir des conflits de légitimité”, estime le sénateur LR. Il propose donc d’attribuer automatiquement un siège au conseil métropolitain pour chaque commune.

Faire siéger l’ensemble des maires de la métropole de Lyon implique de revoir l’objet institutionnel qu’est la Métropole. Le statut de collectivité locale de plein exercice du conseil métropolitain impose une élection au suffrage universel direct comme en 2020. Ce type de scrutin a aussi le mérite d’éviter les tractations d’arrière-cuisine. Pour garantir une place à chaque maire, il faudrait ainsi élire en 2026 plus de 15 000 conseillers métropolitains. C’est donc à un retour à la case de la simple intercommunalité qu’Étienne Blanc songe. Les écologistes lisent dans cette démarche une manœuvre politicienne pour rapprocher la droite de ses anciens alliés centristes de Synergies, principalement des maires des petites communes.