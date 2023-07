Le Rhône et une partie de la métropole de Lyon placés en alerte sécheresse

Image d’illustration (Photo by REMY GABALDA / AFP)

Le Rhône et une partie des communes de la métropole de Lyon sont placés en alerte sécheresse ce jeudi.

Placés en vigilance sécheresse (niveau 1) depuis le 12 avril, le Rhône et une partie de la Métropole de Lyon ont été placés en alerte sécheresse (niveau 2) ce jeudi, annonce la préfecture du Rhône. Si Lyon est pour l'instant épargné, l'ensemble des communes de l'Est du Nord-Ouest de l'agglomération sont concernées.

"Après une période de pluies hivernales insuffisantes, les ressources en eau dans le Rhône sont particulièrement vulnérables aux conditions météorologiques sèches et chaudes. Les quelques évènements pluvieux, parfois localement très abondants, ne sont pas suffisants pour améliorer la situation des nappes et cours d’eau. Hormis les mois de mars et juin, le département est en déficit de pluie depuis le début de l’année avec des valeurs record de sécheresse en février", précisent les services de l'Etat.

La préfecture du Rhône prend ainsi plusieurs mesures de restriction d'usage de l'eau. Il est désormais interdit :

de prélever dans les cours d'eau et nappes d'accompagnement pour les usages domestiques

d'arroser des espaces verts publics ou privés en journée de 10h à 18h

d'arroser des potagers domestiques en journée, de 10h à 18h

d'arroser les espaces sportifs publics ou privés, naturels ou artificiels en journée de 10h à 18h

le premier remplissage des piscines privées

de laver des véhicules à titre privé à domicile

de laver des façades et toitures

le fonctionnement des fontaines et brumisateurs à circuit ouvert.