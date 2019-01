Haute-Savoie - Marc Veyrat perd sa troisième étoile Michelin

Le guide Rouge retire la troisième étoile du chef cuisinier Marc Veyrat, en Haute-Savoie, selon les informations de confrères du Point.fr qui, semble-t-il, ont eu le guide entre les mains avant tout le monde.

Un an tout juste après avoir obtenu sa troisième, pour sa Maison des Bois, à Manigod, en Haute-Savoie, Marc Veyrat, le chef au chapeau noir, est sévèrement rétrogradé à deux étoiles. Selon le site du Point, le Michelin, dont la 110e édition doit être dévoilée ce lundi à 16h30, de Paris, ils seraient trois dans le cas de Marc Veyrat de perdre le graal de la troisième étoile : Marc Veyrat, donc, mais aussi Marc Haeberlin de L'Auberge de l'Ill à Illhaeusern (1967) et et Pascal Barbot de L'Astrance à Paris (2007).

Le guide rétrograderait également six deux-étoiles : Guy Lassausaie, à Chasselay, Alain Dutournier au Carré des Feuillants à Paris 1er, David Bizet au Taillevent à Paris 8e Alain Montigny à L'Oasis à Mandelieu-la-Napoule , Nicolas Decherchi à La Paloma à Mougins et Thierry Drapeau à La Chabotterie à Saint-Sulpice-sur-Verdon.