Bienvenue en beaujonomie", un week-end oeno-bistronomique porté par une stratégie de repositionnement de la marque Beaujolais

"C'est une façon nouvelle de découvrir le Beaujolais. On veut allier gastronomie, bon vin et moment d'échange et de relation pour des vignerons qui vont ouvrir leurs caves, non pas simplement pour faire déguster comme ils le font souvent, mais pour une expérience." Philippe Bardet est un vice-président heureux.

Le festival "Bienvenue en beaujonomie", imaginée par l'association qu'il co-dirige, table sur 1 500 participants cette année, soit 50% de plus que l'année dernière. Preuve de l'intérêt du public porté à ce festival qui mixe beaujolais et bistronomie, moins de dix jours après l'ouverture des réservations, certains domaines affichaient déjà complet.

@InterBeaujolais Florianne Tanneur

Repositionner l'image du beaujolais

Lancée en 2019, l'idée de l'InterBeaujolais, à laquelle est associée l'office de tourisme Destinations Beaujolais, était de poursuivre son travail de dépoussiérage de l'image du beaujolais et de valoriser les vins de l'appellation.

Après un an de réflexions et d'élaboration d'une nouvelle ligne stratégique, les professionnels avaient acté de plusieurs chantiers, dont un festival qui se tiendrait chaque année le deuxième week-end de juin.



"Beaujolais en beaujonomie" voyait le jour, tout droit décliné de la "beaujonomie", née à l'automne 2016. Le concept, véritable pierre angulaire de cette stratégie de repositionnement de l'offre des vins beaujolais et du territoire Beaujolais - bref, de la marque "beaujolais" - consistait à dire qu'il y avait des beaujolais "de fête" (les nouveaux), des beaujolais "d'exception" (principalement les 12 crus) et des beaujolais "de caractère". A chaque vin correspond un segment de (re)conquête des consommateurs. Et pour les beaujolais dits de caractère, ces beaujolais qualitatifs, au très bon rapport qualité prix/plaisir/qualité - entre fête et exception pour faire simple - rien de tel que de les associer à la bistronomie, alors en vogue.

"L'important, c'est de conserver l'âme du Beaujolais, c’est-à-dire la convivialité et l'authenticité de l'événement. C'est le vigneron dans son domaine qui invite chez lui pour faire vivre une expérience originale." développe Philippe Bardet.

@Inter Beaujolais Nicolas Dormont

Le Beaujolais, destination touristique encore "méconnue"

Le principe : les caves et les maison ouvrent leurs portes et se transforment, le temps d'un week-end, en restaurant convivial autour des vins proposés par le domaine.

Explications de l'Inter Beaujolais : "On sélectionne l’événement en fonction de ses envies : le lieu, le menu concocté par les hôtes ou élaboré par un chef, les accords mets et vins, les activités proposées au cours du repas... le plus difficile sera de choisir ! Le jour J, on pousse la porte d’un domaine ou d’une maison du Beaujolais. Dans une cave, dans l’intérieur confidentiel d’un château, dans le jardin sous une tonnelle ou à ciel ouvert au cœur des vignes, on prend place autour d’une grande tablée. À la clé : des rencontres et des discussions inédites entre convives, entourés de vignerons, un verre de Beaujolais à la main et des mets savoureux dans l’assiette."

@Inter Beaujolais Jonas Jacquel

Pour cette 4e édition, une cinquantaine de caves, de maisons, de domaines ont joué le jeu. Qui s'annonce festif et convivial.

L'occasion de sillonner la route des vins du Beaujolais, de découvrir des paysages de vallons et de monts arrondis qui font naître les rouges, blancs et rosés issus des 12 appellations du Beaujolais.



Dates : du vendredi 16 juin (soir) au dimanche 18 juin 2023

Lieu : en Beaujolais, des Pierres Dorées au sud à Saint-Amour au nord Repas midis et soirs dans les domaines, caves et maisons ; animations dans le vignoble tout au long du week-end

Tarif d’un repas avec vins et animations inclus : entre 30€ et 100€ environ

Comment est-ce que ça fonctionne ?



1. Je réserve ma place sur le site Bienvenue en beaujonomie en sélectionnant le(s) repas chez le vigneron avec lequel je souhaite vivre une expérience "beaujonomique"



2. Je partage un repas chaleureux avec des convives d’ici et d’ailleurs autour de plats concoctés par un chef de la région ou par le cordon bleu de la famille. Les magnums sélectionnés pour l’accord mets et vins sont l’occasion de découvrir une belle palette de cuvées du domaine !



3. Je découvre le savoir-faire et le quotidien du métier de vigneron en Beaujolais grâce à mon hôte. Balade dans les vignes, visite de cave, initiation à la dégustation… chaque propriété a son petit plus !