Beaujolais : les vendanges commenceront dès le 27 août

Cette année encore, les vendanges débuteront tôt dans le Beaujolais. La véraison, maturation du raisin, se termine déjà dans les zones les plus précoces.

Les vendanges commenceront à partir du 27 août dans le Beaujolais, pour les gamays, comme les chardonnays. L’enchaînement des millésimes précoces continue donc, après ceux de 2017, 2015, 2011 et 2009. Le raisin a bénéficié d'un contexte plus que favorable sans incident climatique et les prochains jours s'annoncent excellents pour la récolte avec une météo clémente et un sol très sec. Néanmoins, l'écart entre les zones précoces et celles tardives sera néanmoins plus important que d'habitude, avec un décalage d'une quinzaine de jours. Pour ceux qui vendangent manuellement, il faudra donc adapter la main-d'oeuvre.