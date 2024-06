Partir-ici.fr : Votre guide pour mieux voyager près de chez vous à Chambéry Montagnes

Contenu sponsorisé

Randonnées et panoramas, charme et trésors cachés de Chambéry Montagnes : Partir-ici.fr vous guide vers des activités, hébergements et découvertes gastronomiques insolites et durables.

• Activités en plein air dans les Bauges

© Louis Garnier

Expérience Vélo propose des circuits à vélo ou VTT AE, au cœur du massif des Bauges ou à proximité des lacs du Bourget, d'Annecy ou Aiguebelette. Et pour les groupes, des défis multiactivités et des rencontres avec les producteurs et vignerons du territoire.

Visite de la Ferme de la Correrie à Aillon le Jeune

© Peignée Verticale

Venez rencontrer les chèvres et vaches dans leur pré ! Ici on se régale des fromages locaux dont la fameuse tome des Bauges et de charcuterie ! Cette authentique ferme baujue vous accueille toute l'année en visite libre ou accompagnée.

Bivouac souterrain dans les Bauges

© Matthieu Thomas

Une expérience incroyable, dormir sous la terre ! Spéléologie, bon repas typique savoyard et convivialité sont au programme avec les spéléologues de Karst3E. Votre guide vous invitera à ouvrir grand les yeux, les oreilles et vos papilles durant ce moment hors du temps.

Découvrez Chambéry en Segway !

© Art Prism

Debout sur notre Segway on se laisse porter dans les rues de Chambéry ou les vignobles alentour ! On rencontre les producteurs locaux et on découvre les secrets du patrimoine chambérien. Accessible à partir de 2 personnes y compris aux personnes à mobilité réduite. Sur réservation.

Dépaysement total au Refuge des Garins !

© lesueurarnaud.com

Le refuge domine une grande partie du massif des Bauges avec une vue superbe sur les sommets. Une terrasse au soleil, de bons produits locaux, des hectares de nature pour randonner ! Et pourquoi pas une balade avec un âne ou même une nuit dans une yourte ?

Ma première nuit en refuge au Creux de Lachat

© Terres d'Altitude

Les jeunes explorateurs pourront vivre leur première nuit en refuge avec Terres d’Altitude. Un itinéraire de deux jours avec un guide naturaliste pour s’initier à la vie en montagne. Une très belle première immersion... Dès 7 ans.

