Expo : Paysages fragmentés fascinants à la Galerie Manifesta

Manifesta expose l’univers onirique et fragmenté du grand peintre lyonnais Marc Desgrandchamps. À ne pas rater !

Présent dans plusieurs expositions collectives, dernièrement au macLyon pour Incarnations etau musée des Beaux-Arts avec Ruines, ayant fait l’objet de grandes expositions internationales ainsi que d’une rétrospective importante au musée d’Art moderne de la ville de Paris, Marc Desgrandchamps est un des peintres majeurs de la scène artistique française.

Proposées chez Manifesta par la galerie parisienne Lelong & Co, une vingtaine de peintures allant de 2014 à 2023 démontrent les différents aspects de son travail autour notamment des silhouettes, du corps humain et animal qu’il fait disparaître dans certaines toiles, laissant la place à des éléments végétaux structurant à eux seuls la composition du tableau.

Refusant d’être un artiste qui aurait une perception du monde omnisciente, il en explore une vision fragmentée où rien n’est parfait, ni cohérent, créant des paysages grandioses où il joue sur la transparence, les échelles et les disproportions.

Des paysages où l’eau est très présente et qui servent de cadre à des scènes mystérieuses en arrière-plan et des figures très fortes qui fascinent comme les deux polyptyques spectaculaires Le Fleuve et Le Site.

© Guillaume Grasset

Ses gouaches sont surprenantes, dans certaines il assemble des membres de corps féminin et masculin, évoquant en filigrane des morceaux d’œuvres statuaires, d’autres font émerger des corps longilignes à peine perceptibles qui se fondent dans la verticalité de troncs d’arbres ou encore cette femme en partie entremêlée à des branches carbonisées.

L’artiste nous embarque dans un univers peuplé de fantômes, de personnes, d’animaux, d’ombres, de rochers, d’objets, de figures entières ou incomplètes, autant d’éléments qui réveillent des souvenirs enfouis ou convoquent l’imaginaire pour que nous puissions créer notre propre perception du monde.

Solo show Marc Desgrandchamps – Jusqu’au 19 juillet, à la galerie Manifesta.

www.manifesta-lyon.fr