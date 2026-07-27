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Image d’illustration d’un TER, SNCF @ Cheyenne Gabrelle

Le plancher d'un wagon en feu, la ligne TER Ambérieu-Lyon interrompue ce dimanche

  • par Romain Balme
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    • Ce dimanche 26 juillet, la ligne SNCF entre Ambérieu-en-Bugey et Lyon a été interrompue. En cause, un feu dans le wagon d'un convoi de fret.

    Coup d'arrêt sur la ligne SNCF Ambérieu-en-Bugey-Lyon ce dimanche 26 juillet. Selon nos confrères d'ActuLyon, l'incident a eu lieu sur la commune de Leyment (Ain) aux alentours de 19 h. Le plancher d'un wagon a pris feu, nécessitant l'intervention des pompiers. Le train concerné, un convoi de fret, a été immobilisé, il transportait des rails.

    Selon les pompiers de l'Ain, le feu serait la conséquence de l'échauffement d'un bogie, chariot mobile situé sous le wagon qui supporte les essieux et les roues. Une situation qui a conduit a l'embrasement du plancher.

    Une dizaine de pompiers a été mobilisée pour éteindre l'incendie, aucun blessé n'est à signaler. Pour réaliser cette intervention, la ligne entre Ambérieu-en-Bugey et Lyon a dû être interrompue, impactant le trajet de nombreux voyageurs.

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