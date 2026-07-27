Ce dimanche 26 juillet, la ligne SNCF entre Ambérieu-en-Bugey et Lyon a été interrompue. En cause, un feu dans le wagon d'un convoi de fret.
Coup d'arrêt sur la ligne SNCF Ambérieu-en-Bugey-Lyon ce dimanche 26 juillet. Selon nos confrères d'ActuLyon, l'incident a eu lieu sur la commune de Leyment (Ain) aux alentours de 19 h. Le plancher d'un wagon a pris feu, nécessitant l'intervention des pompiers. Le train concerné, un convoi de fret, a été immobilisé, il transportait des rails.
Selon les pompiers de l'Ain, le feu serait la conséquence de l'échauffement d'un bogie, chariot mobile situé sous le wagon qui supporte les essieux et les roues. Une situation qui a conduit a l'embrasement du plancher.
Une dizaine de pompiers a été mobilisée pour éteindre l'incendie, aucun blessé n'est à signaler. Pour réaliser cette intervention, la ligne entre Ambérieu-en-Bugey et Lyon a dû être interrompue, impactant le trajet de nombreux voyageurs.
C'est quoi, ce titre incompréhensible ?
Je propose: "Le plancher d'un wagon prend feu, la ligne..."
C'est quoi ce titre ? Il manque un morceau. C'est fou de ne pas se relire ! Et attention à ne pas confondre : pour un TER, un TGV ou un train qui transporte des voyageurs, on parle de voitures et non pas de wagons ! Si c'est du fret et que c'est vérifié, c'est un wagon. Là, ok.
Au passage, si Lyon Capitale cherche de bons rédacteurs et journalistes, je suis là, j'ai déjà proposé mes services, on ne m'a jamais rappelé alors que je lis régulièrement ce journal.
Merci pour la mise à jour du titre !