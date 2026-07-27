Haute-Savoie : Spie Batignolles rachète ID Jardins et nomme Marc Lavigne directeur général

Spie Batignolles nomme Marc Lavigne directeur général de la partie SA branche paysage et poursuit son développement en Haute-Savoie en rachetant le groupe ID Jardins.

Spie batignolles est un groupe expert dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, du paysage et des services. Après avoir racheté en 2019 le groupe Valliat, Spie batignolles se développe dans le domaine du paysage. Cette année, le groupe a racheté ID Jardins et « nommé en février dernier, Marc Lavigne, qui a notamment contribué à l’acquisition récente de la société ID Jardins, implantée à Fillière, en Haute-Savoie », indique Spie batignolles dans un communiqué de presse datant du mois de juillet 2026.

Développement de la branche paysage en Haute-Savoie

Après la nomination de Marc Lavigne au poste de directeur général de la branche paysage, Spie batignolles paysage a racheté l’entreprise ID Jardins, située en Haute-Savoie. La société spécialisée dans la création paysagère compte 15 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros. Ce rachat intervient après dix-huit implantations de la branche paysage de Spie batignolles, dans sept régions différentes, dont deux en Haute-Savoie avec les acquisitions de Mabboux Parcs et Jardins Paysagistes situés à Combloux.

Dernièrement, Marc Lavigne, nouveau directeur général de Spie batignolles paysage, a fortement contribué à l’acquisition d’ID Jardins et au développement de la branche paysage en Haute-Savoie.

©Spie batignolles

Le parcours de Marc Lavigne

Marc Lavigne est riche d’une grande expérience au sein du groupe Spie batignolles. Après avoir obtenu un diplôme de Polytech à Orléans, le nouveau directeur général paysage a « exercé au sein de différentes branches d’activités du groupe, notamment la construction, le génie civil et l’énergie en qualité de travaux, directeur opérationnel et directeur général », indique l’entreprise dans son communiqué de presse. Avant de passer à la direction générale de la branche paysage, il était en charge de la direction du développement RH (ressources humaines) de Spie batignolles.

Son expérience dans l’entreprise et ses compétences acquises en 30 ans au sein de Spie batignolles, lui ont permis d’être nommé au sein de Spie batignolles paysage.

« Je suis particulièrement fier de pouvoir accompagner Spie batignolles paysage sur la voie de la transformation et du développement. Notre ambition est de structurer une activité paysage à la fois nationale par sa vision, mais profondément régionale par son ancrage. Les acquisitions réalisées ces dernières années nous ont permis d’élargir notre présence, de renforcer nos savoir-faire et de constituer des équipes capables d’intervenir au plus près des besoins des territoires et des clients privés. Nous voulons désormais amplifier cette dynamique, en combinant croissance organique et nouvelles opportunités de croissance externe auxquelles nous restons particulièrement attentifs », explique Marc Lavigne, directeur général de Spie batignolles paysage.

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