Escapades en Isère : L’Oisans au féminin

En attendant l’arrivée du Tour de France féminin à L’Alpe d’Huez, suivez Lyon Capitale sur la route des savoir-faire de l’Oisans, à la rencontre de celles qui font vivre le territoire.

Le paradis de la petite reine

À cheval entre l’Isère et les Hautes-Alpes, l’Oisans a toujours été le paradis de la petite reine. Cet été, le territoire vibrera au rythme du Tour de France féminin dont la dernière étape partira le 18 août du Grand-Bornand pour 150 kilomètres alpins, sillonnant notamment le col du Marais (847 mètres d’altitude), le col de Tamié (917 mètres) et le col du Glandon (1 924 mètres avec 19,7 kilomètres à 7,2 %).

Les quarante derniers kilomètres traverseront le Rivier-d’Allemond, Allemond, Le Bourg-d’Oisans et Huez. L’arrivée promet un beau spectacle dans les exigeants lacets de L’Alpe d’Huez : 13,8 kilomètres sur une pente à 8,1 % !

En attendant, Les Deux-Alpes vous ont réservé de belles rencontres… Les 13 et 14 juillet, ne ratez pas l’occasion de vous mesurer à Adrien Loron, ambassadeur VTT des Deux-Alpes, dans une course contre la montre endiablée au cœur du village 1800. Le week-end du 22 et du 23 juillet, Isabeau Courdurier, championne du monde de VTT Enduro – cette discipline impressionnante où il s’agit de dévaler des montagnes à VTT – emmènera les sportives, femmes et jeunes filles, pour deux jours de ride au féminin.

Plus d’informations sur : letourfemmes.fr/ et auprès de l’office de tourisme au 04 76 79 22 00

Pour encore plus de VTT Enduro, rendez-vous au championnat des Alpes ! Cette 1re édition sera accueillie par l’Enduro Mad’OZ les 24 et 25 août et placée sous le signe du collectif. Au programme : cinq spéciales avec 32 kilomètres et 600 mètres de dénivelée positive, 3 800 de dénivelée négative. En binôme ou en équipe de 4 à 6 personnes, choisissez bien votre team…

À partir de 15 ans. Plus d’informations sur : endurodesalpes.com

À la rencontre de celles qui font vivre l’Oisans

Mathilde Martinez et sa mère Fabienne

La ferme de l’Edelweiss

Début 2024, Mathilde Martinez, 24 ans, et sa mère Fabienne ont repris la ferme communale du Rivier-d’Allemond, à 20 kilomètres de Bourg-d’Oisans. Originaire de Vaujany, la jeune femme s’est très tôt passionnée pour les agneaux placés chez son grand-père. Titulaire d’un BTS en transformation fromagère, Mathilde reprend la ferme du Rivier-d’Allemond. “Je voulais m’installer dans mes montagnes et partager ma passion. Les gens du Rivier-d’Allemond étaient ravis que la ferme soit reprise par une enfant du pays.”

Dès qu’elle a un moment, Mathilde part se balader avec son chien. “J’aime me promener le long du barrage d’Allemond, au lac de Lauvitel ou aller voir les marmottes au col de la Croix de Fer. Mes montagnes sont si jolies, on y est bien.”

Aujourd’hui, la ferme de l’Edelweiss, renommée ainsi en hommage à l’oncle de la jeune femme, a soixante-dix chèvres dont le lait donne de délicieux fromages. Sa spécialité ? Le bleu de chèvre. À retrouver cet été au marché d’Allemond le dimanche matin, et au gros marché de Bourg-d’Oisans le samedi. Les deux éleveuses vous accueillent également au magasin de la ferme, ouvert les vendredis et samedis.

Plus d’informations auprès de la ferme au 07 65 68 88 97

Les sacs en cuir de Léa Durdan

La Besace du berger

Au marché du samedi de Bourg-d’Oisans, vous croiserez certainement les beaux sacs en cuir de Léa Durdan. Résidant elle aussi au Rivier-d’Allemond, cette mère de famille de 34 ans a lancé son activité de maroquinerie au printemps 2023. La Besace du berger propose ainsi des sacs à dos, des ceintures, des bijoux ou encore des escarcelles au style médiéval, à retrouver également chez les commerçants locaux comme Spirale, à Vénosc, charmant village des Deux-Alpes.

Après un CAP fleuriste, Léa passe un bac pro conduite et gestion de l’entreprise agricole (CGEA) pour travailler en altitude. “Je voulais absolument habiter en montagne, alors j’ai essayé de trouver un métier qui me le permettait”, explique-t-elle. Elle tombe littéralement amoureuse de l’Oisans – et de celui qui deviendra son mari. À ce moment, la marque de luxe Hermès recrute dans le nord de l’Isère. Léa Durdan saute sur l’occasion. En 2017, elle est embauchée en CDI. Mais voilà, hors de question de sacrifier sa vie de famille. “Je voulais passer du temps avec mes trois enfants et retrouver la montagne, ce cocon préservé de la ville, sourit-elle. Vivre de manière plus écologique et faire grandir notre village.”

Depuis que la petite famille a emménagé au Rivier-d’Allemond, Léa Durdan emmène souvent ses enfants au Pas de la Coche et son joli lac, une promenade facile dont le sentier passe devant sa porte.

L’artisane travaille les peaux de bovins et d’agneaux en cohérence avec ses convictions : “J’achète des cuirs les plus naturels possibles, tannés au végétal et français, qui viennent en général de Romans-sur-Isère et de Limoges.” Comptez 50 euros pour une ceinture et 260 euros pour ce gros sac doublé de laine douillette.

Dans le cadre de la route des savoir-faire de l’Oisans, organisée par l’office du tourisme, la maroquinière ouvre les portes de son atelier du 1er juin au 30 septembre, entre 9 h et 10 h, sur réservation.

Réservations au 06 85 22 59 80

Les jardins d’altitude de Marie-Aline Giroud

Tout près de Bourg-d’Oisans, Marie-Aline Giroud cultive des fruits, des légumes et des plantes aromatiques à Auris-en-Oisans, à 1 500 mètres d’altitude. Elle s’est également lancée dans le génépi, cette petite plante à boules jaunes emblématique des montagnes, utilisée pour produire une liqueur mentholée bien connue mais aussi de la gelée, à déguster sur des tartines au petit-déjeuner !

Marie-Aline vous accueille dans ses mystérieux jardins pour une visite commentée et une dégustation les 22 mai, 3 juillet, 4 et 14 septembre, de 14 h à 15 h.

Réservations au 06 15 48 28 63

Anne Mangin, apicultrice

Installée elle aussi à Auris-en-Oisans, Anne Mangin produit du safran, cette précieuse épice rouge foncé utilisée entre autres pour colorer le riz de la paella en jaune vif. Elle est par ailleurs apicultrice et a décidé cette année de remettre au goût du jour une plante tombée dans l’oubli : l’hysope.

D’après les montagnards, une gorgée de liqueur de cet arbrisseau bleu vif et une cuillère de miel pourraient venir à bout de n’importe quelle pathologie… Efficace ou pas, la liqueur d’hysope a un goût floral très agréable. Venez découvrir les secrets des abeilles d’Anne Mangin lors d’une des portes ouvertes de l’exploitation, les 8, 22 juin ou 6 juillet, de 10 h 30 à 11 h 30.

Réservations au 06 70 56 54 55

Cécile Andrieux est liquoriste à Villard-Reymond

La ferme du Champ perché

De l’autre côté de la Romanche, Cécile Andrieux est liquoriste à Villard-Reymond, à 1 650 mètres d’altitude. Cette ancienne ingénieure cultive ses plantes sans intrants chimiques et produit elle-même sa liqueur à la ferme du Champ perché : génépi, cerfeuil anisé, menthe, ou plutôt rhubarbe ? Elle confectionne aussi d’étonnants biscuits et meringues à l’ortie, la lavande, au génépi ou encore au safran. Miam ! Pour en savoir plus sur le maraîchage d’altitude, rendez-vous à la ferme les jeudis de juin et juillet à 10 h.

Réservations au 06 41 10 22 72

Pause fraîcheur à Vaujany

À 1 250 mètres d’altitude, le village de Vaujany est installé sur les pentes sud du Rissiou, face au massif des Grandes Rousses et à la cascade de la Fare. Une belle via ferrata, adaptée aux débutants, longe l’intrépide chute d’eau jusqu’à rejoindre un joli plateau. Comptez 4 heures 30 (2 heures 30 de via ferrata et 2 heures de marche aller-retour).

Au-dessus de Vaujany, l’espace nature et loisirs du Collet est accessible à pied ou en petit train. Là-haut, 5 hectares vous attendent, entièrement consacrés aux loisirs de plein air : basket, tir à l’arc, frisbee-golf (tout est dans le nom), pétanque, bike park, jeux géants… Dans le bassin de baignade, des jeux d’eau raviront les enfants. Les plus grands, eux, pourront se relaxer sur les grandes terrasses verdoyantes qui invitent à la contemplation ou au yoga. Petit plus : un sentier à emprunter pieds nus pour une déconnexion totale !

Plus d’informations auprès de l’office de tourisme de Vaujany au 04 76 80 72 37

Le club alpin français de Grenoble Isère fête ses 150 ans

Il y a 150 ans, le club alpin français (CAF) Grenoble Isère voyait le jour. À l’origine de ce projet, deux hommes. Le premier est le géologue français Charles Lory, qui enseigna la géologie et la minéralogie à la faculté des sciences de Grenoble, de 1849 jusqu’à sa mort, en 1889. Le second est l’alpiniste français Henry Duhamel, passionné de ski. Tous deux créent la section Isère du CAF le 27 août 1874, la même année que le siège national. Aussitôt, la section iséroise, présidée par Duhamel, construit une ribambelle de refuges, ouvre des sentiers, équipe les plus délicats… Alpinisme, ski, spéléologie, puis VTT, descente de canyon ou encore cascade de glace, le CAF Grenoble Isère reste une référence pour tous les passionnés de montagne.

Pour fêter ce 150e anniversaire, le CAF Grenoble Isère et le CAF Grenoble Oisans, qui comptent plus de 4 000 membres, organisent plusieurs événements.

Du 1er juin jusqu’au 31 septembre, le musée de l’Alpinisme de Saint-Christophe-en-Oisans exposera une série de photos qui témoignent de l’évolution de la fameuse route de La Bérarde, haut lieu de l’alpinisme. Situé justement sur cette départementale, l’hôtel La Cordée, qui fait aussi office de café-littéraire et hammam, dévoilera du 14 au 30 juin les perles des livres d’or des refuges…

Enfin, les 22 et 23 juin, les membres des deux clubs seront conviés à un week-end festif de randonnées à thème, conférences et soirées.

Plus d’informations auprès du CAF Grenoble Isère au 04 76 87 03 73

Infos pratiques

Où loger ?

• Camping à la ferme des Bisons – Bourg-d’Oisans – lafermedesbisonsdeloisans.fr

• Chalet Jeanne – Allemond - 06 60 09 10 39

• Gîte Les Arias - Saint-Christophe-en-Oisans gitelesarias.fr

Où se restaurer ?

• Le Bijou (bistrot gourmand et spécialités montagnardes) – Villard-Reculas – 06 31 13 26 20

• Auberge La Brindille (spécialités locales, vue panoramique) – Villard-Notre-Dame — auberge-labrindille.fr

• Resto-bistrot du Moulin (petit restaurant à la ferme) – Villar-d’Arêne – 06 83 08 19 92 ou 06 82 88 87 51

À ne pas manquer

• Du 14 au 28 juillet : Les Estivales du Freney (opéra Bastien et Bastienne de Mozart) au Freney

• Du 21 au 31 juillet : Répétitions et concert de la B.OZ Academy (musiques de film) à Oz 3300

• Du 28 juillet au 2 août : Festival Village des arts à la montagne (spectacles en pleine nature) à Vaujany

• Du 22 juillet au 4 août : Randonnées musicales du Ferrand (concerts itinérants)

• Du 3 au 10 août : Festival Moves on the top (danses urbaines) aux Deux-Alpes

• Du 15 au 18 août : Fête du pain (jeux et dégustation) à Villard-Reymond

• Du 19 au 24 août : Festival Semaine 34 (ateliers artistiques la journée et spectacles le soir) à Ornon

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 h via l’A48

• En train : TER Lyon – Grenoble (1 heure 30) puis car régional T75 (1 h 30). L’été, des navettes gratuites relient Vaujany, Allemond, Auris et le Bourg-d’Oisans