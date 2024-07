La capitale des Alpes innove cet été

Grenoble célèbre les 90 ans de son téléphérique du 12 juillet au 22 septembre. Et propose une nouvelle offre touristique.

Située à un peu plus d'une heure de Lyon, Grenoble est en fête cet été. La capitale des Alpes célèbre le 90e anniversaire de son téléphérique, un incontournable de la ville. Sur cet air de fête, une offre touristique inédite arrive.

Anniversaire au Fort de la Bastille

Créé à l'initiative de Paul Michoud, vice-président de la chambre d'industrie touristique, Paul Mistral, maire de Grenoble, et de son successeur Léon Martin, en 1934, le téléphérique s'inscrit dans une démarche d'ouverture touristique et d'expansion. Reliant le centre-ville grenoblois au Fort de la Bastille, la télécabine est devenue un incontournable de la ville. Après près de 350 000 utilisateurs en 2022, les bulles de Grenoble célèbrent leurs 90 ans au cours d'une exposition au Fort de la Bastille. Tout en profitant de la fraîcheur des fortifications, les visiteurs apprendront sur l'histoire du téléphérique, sur ses évolutions et son fonctionnement grâce aux documents et archives historiques.

Une nouvelle offre touristique incontournable

Évidemment, le téléphérique est la marque de la ville, pourtant Grenoble regorge de nombreuses autres richesses. Grenoble Alpes Tourisme fait évoluer son Grenoble Alpes Pass pour proposer aux touristes le tout nouveau : G-PASS et ses quatre déclinaisons. Depuis le 1ᵉʳ juillet, les G-PASS chrono (valide 24 h) et G-PASS Montagne 72h sont disponibles à la vente. Ces nouvelles city cards proposent des offres imbattables, avec un accès dématérialisé pour au moins 50 activités gratuites ou à prix réduits. Il sera possible de découvrir les incontournables de la ville (dont le téléphérique), tels que le Musée de Grenoble ou de la Chartreuse. De nombreux loisirs sont aussi concernés. Enfin, le public pourra se régaler à petits prix grâce aux restaurants partenaires.

Un point non négligeable, les transports en commun sont gratuits grâce à ces cartes qui encouragent à la mobilité douce et au tourisme durable.

De nouvelles offres arrivent rapidement ! Le G-PASS Business 48h fait son entrée à l'automne 2024 et le G-PASS Pionnier 365 jours arrivera courant 2025 pour les habitants.