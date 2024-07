En danseuse dans les petites routes de montagne, à VTT dans les forêts d’épicéas, au bord de l’eau en famille et même en cani-kart, vivez un été 100 % ride dans les Alpes du Léman.

Sensations fortes à Habère-Poche

Le Bike Park de Habère-Poche est un espace entièrement conçu pour les amoureux du VTT. Cyclistes confirmés ou débutants, virées entre amis ou en famille, il y a des parcours pour tous !

Depuis le parking du Bois Noir, un télésiège vous emmènera jusqu’au point de départ de trois parcours de VTT de descente. La piste bleue de la Darandel, assez facile, dévale la forêt au milieu des épicéas et des hêtres dans une succession amusante de virages, de tables et de doubles bosses. De l’autre côté, la Drè Ba, plus difficile, est un enchaînement technique de virages relevés, de tables et de whoops…

© OT Alpes du Léman

Pour les adeptes de la randonnée à VTT, une belle boucle de 7 kilomètres vous permettra de découvrir une partie de la vallée Verte en explorant les hauts de Villard et Habère-Lullin.

Un espace réservé aux débutants, au pied du télésiège, permettra aux plus jeunes de travailler leur équilibre. Petit plus : à partir du 12 juillet, le Bike Park est ouvert du mercredi au dimanche (sauf en cas de pluie).

Plus d’informations au 04 50 39 54 46 ou au 04 50 39 50 31

Lac de Vallon © M. Zimmer / OT de Valloire

Sur les hauteurs de Habère-Poche, le foyer des Moises vous propose une escapade VTT bucolique en famille.

Un moniteur diplômé vous fera découvrir les agréables rives de la Menoge, cette jolie petite rivière qui prend sa source au col de Moises et s’écoule doucement jusqu’à rejoindre l’Arve. À midi, vous dégusterez un savoureux pique-nique local, bercé par le murmure apaisant de l’eau. Déconnexion assurée.

Le profil descendant de cette belle balade de 15 kilomètres en fait la sortie parfaite, accessible à tous à partir de 8 ans. Que vous choisissiez d’entreprendre cette escapade en étant accompagné ou en autonomie, la remontée peut se faire en navette !

Plus d’informations sur : foyerdesmoises.com

Pour l’accompagnement et/ou la navette, réservations au 06 08 57 06 07.

Vélo de route dans la vallée Verte Gilles Place © OT Alpes du Léman

Avec leurs trois belles vallées, les Alpes du Léman sont un terrain de jeu idyllique pour les inconditionnels de la petite reine.

Quatre itinéraires ont été balisés sur des routes de montagne aux paysages grandioses. Le tour des Voirons est une belle mise en jambes de 49 kilomètres sur d’agréables routes ombragées.

Hirmentaz © OT Alpes du Léman

À mi-chemin, vous croiserez le petit col de Saxel (943 mètres), dont la pente régulière est idéale pour appréhender en douceur le cyclisme montagnard. À l’inverse, avec ses 96 kilomètres et 1 740 mètres de dénivelée positive, le tour du Roc d’Enfer est sans conteste le plus sportif et le plus exigeant des quatre itinéraires.

Pour en venir à bout, il vous faudra affronter trois cols, Jambaz (1 090 mètres), le redoutable Ramaz (1 559 mètres) et l’Encrenaz (1 433 mètres) avant d’enchaîner sur une longue descente finale de 35 kilomètres. Gare à la fatigue.

Topos à retrouver sur : alpesduleman.com

Domaine du Roc d’Enfer © Prépare ta valise

Testez la trottinette tout-terrain

Avez-vous déjà essayé la trottinette de montagne ? Pas les élégants modèles électriques de ville, ni ces petits engins à roulettes que vous utilisiez enfant pour aller à l’école.

Ici, il s’agit d’une solide trottinette aux grandes roues crantées. De véritables bolides tout-terrain, dimensionnés pour affronter les pentes montagnardes. Il existe même des modèles électriques afin de découvrir différemment le territoire, de manière pratique et écologique.

À tester au domaine du Roc d’Enfer. Sur la station de Saint-Jean-d’Aulps, une piste balisée est réservée aux trottinettes de descente. Non loin, à la Chèvrerie, un itinéraire d’un peu plus de 6 kilomètres est adapté aux trottinettes électriques.

Plus d’informations sur : rocdenfer.com

Escapade canine

Cani-kart Traîneaux Passion © OT Alpes du Léman

Il paraît que le chien est le meilleur ami de l’être humain. À tel point que celui-ci a décidé de partager avec lui ses activités sportives favorites. Cet été, testez la cani-randonnée : relié à un chien par une ceinture et une laisse spéciales, découvrez les chemins de la belle vallée du Brevon au rythme de votre co-équipier canin.

Si vous souhaitez faire une pause, gratouillez-le simplement entre les oreilles. Plus insolite, le cani-kart est l’équivalent estival du traîneau. Cette fois-ci, c’est un kart que tirent les chiens, dirigés par leur musher. Installez-vous confortablement et accrochez-vous !

À mi-chemin entre les deux, le sulky requiert une bonne coordination familiale. Les plus grands devront préparer et atteler le chien, le diriger et gérer sa puissance tandis que les plus jeunes pourront profiter de la balade dans le sulky. Fous rires garantis !

Plus d’informations sur : traineaux-passion.com

Infos pratiques

Où loger ?

• La cabane du Chevrotin (cabane perchée dans les arbres) – Bellevaux – lafermedupetitmont.fr

• Chambres d’hôtes du château d’Avully Brenthonne – chateauavully.com

• Au Pré de la Basse (chambres et gîtes en pleine nature, au départ des sentiers) – Orcier alabasse.com

Où se restaurer ?

• Le Moulin de Léré (restaurant gastronomique 1* au Guide Michelin) – Vailly - moulindelere.com

• Café de la Chèvrerie (spécialités savoyardes) Bellevaux – cafedelachevrerie.com

• Auberge de Miribel (restaurant d’alpage, spécialités locales) – Habère-Lullin

04 50 39 50 77

À ne pas manquer

• Les 2 et 3 août : Rock’n Poche (festival de musique au pied des alpages) à Habère-Poche

• 11 août : Grand marché des producteurs et des artisans d’art locaux à Habère-Poche

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 h 20 par l’autoroute

• En train : TER Lyon – Thonon/Annemasse (2 h 30 avec une correspondance). À Annemasse, car Y04 jusqu’à Habère-Lullin, Habère-Poche (30 minutes) ou Bellevaux (1 heure). À Thonon, car Y03 jusqu’à Vailly, Lullin ou Bellevaux (30-40 minutes).