Rigotte de Condrieu : la recette délicieuse de Sonia Ezgulian

Toasts chauds à la rigotte et salade d’herbes @Emmanuel Auger

Toasts chauds à la rigotte et salade d’herbes. Chaque mois, Sonia Ezgulian imagine pour Lyon Capitale un plat à partir d'un produit du terroir d'Auvergne-Rhône-Alpes

Comme pour toute recette très simple, l’extrême qualité des ingrédients est essentielle. Et cette résurgence d’une recette emblématique des années 80 le mérite bien !

Pour 6 personnes

6 rigottes de Condrieu mi-fermes

6 tranches de pain de campagne

3 brins d’origan

½ botte de cerfeuil

½ botte d’estragon

½ botte de persil plat

½ botte de coriandre

1 botte de shiso

300 g de clergeons (jeunes pousses)

4 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe de vinaigrette bien moutardée

Sel fin et poivre du moulin

La veille, glissez les brins d’origan dans une bouteille avec de l’huile d’olive et laissez infuser toute la nuit. Le jour même, effeuillez patiemment les brins d’herbes aromatiques préalablement nettoyés.

Disposez-les dans un grand saladier avec la botte de shiso également effeuillée et les jeunes pousses de salade.

Préchauffez le four à 230°C. Arrosez les tranches de pain avec un filet d’huile d’olive puis déposez une rigotte de Condrieu coupée en deux sur chaque toast. Poivrez légèrement et enfournez 5 minutes en surveillant la coloration.

Assaisonnez la salade avec la vinaigrette puis déposez les toasts chauds de rigotte et dégustez aussitôt.

Dans ma filoche de commissions : rigotte de Condrieu de la ferme de Chasse-Nuage (chez fromagerie B.O.F de la Martinière, 18, rue Hippolyte-Flandrin, Lyon1er), www.fromagerie-bof.fr ; salades et herbes aromatiques chez La Jeannette au marché Tête-d’Or, les mercredis et samedis matin, 77, rue Tête-d’Or, Lyon 6e, www.lajeannette.org ; pain Kamut à la boulangerie Alma, 17, rue Bugeaud, Lyon 6e, www.alma-lyon6.com

