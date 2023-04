Un Isérois bat le record du monde du marathon en marche arrière 

Lors d’un marathon à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme), Guillaume de Lustrac devient le recordman du monde du marathon marche arrière en 3h25.

Courir doit se faire vers l’avant sauf pour l’Isérois Guillaume de Lustrac. Pour lui pas question de courir les 42,195 kilomètres comme tous les autres coureurs. En plus d’avoir réussi à boucler le marathon, l’homme de 29 ans bat le record du monde de 3 heures 38 minutes et établit un nouveau chrono de référence en 3 heures et 25 minutes.

Guillaume de Lustrac (🇫🇷) tentera de battre le record du monde du marathon couru à l’envers ! C’est le dimanche 23 avril au marathon de la Drôme 👍 Record à battre : 3H38.27 – soit du 11,5 km/h de moyenne 😅 pic.twitter.com/Rq178ot3Br — RUN’IX (@RUN_IX) April 7, 2023

Après un pari perdu

Le choix de courir dans le sens opposé au parcours n’était pas un choix de sa part, mais seulement le résultat d’un pari perdu avec l’un de ses amis révèle FranceInfo. Son complice a de lui sa côte filmée toute la course et va pouvoir faire approuver son chrono par le Guiness World Records.

