Trois bonnes raisons pour aller voir "Antigone et les autres" au Théâtre de l’Uchronie

Rita Davy et Lou Pisana dans « Antigone et les autres »

Au théâtre de l’Uchronie, la compagnie Éclair de lune propose une adaptation de la tragédie de Sophocle - dans sa version réécrite par Jean Anouilh. On vous donne trois bonnes raisons pour aller voir Antigone et les autres.

1. Parce que c’est une pièce qui résonne dans une actualité brûlante

"Antigone, C’est une figure indémodable de la désobéissance". Rita Davy, comédienne et metteure en scène - qui a activement participé à la manifestation contre la réforme des retraites - entend donner une résonance particulière à la tragédie. "C’est un texte qui questionne les règles et des lois… ". Antigone incarne la jeunesse intransigeante et désire montrer que l'homme reste libre de se révolter face à ce qu’il considère être injuste. Une manière de regarder différemment l’actuelle colère qui gronde dans la rue ?

Pour rappel, Antigone enterre le corps de son frère déchu, Polynice, malgré l’interdiction de son oncle Créon, roi de Thèbes. Elle enfreint la loi pour réparer une injustice et va en payer le prix fort.

Ici, Rita Davy a voulu restituer "une Antigone humaine et contemporaine, révoltée et rebelle."

La comédienne et metteure en scène qui reconnaît avoir choisi "l’art comme une forme d’engagement" entend également – avec l’ajout "et les autres" - redonner dans cette pièce une place aux personnages secondaires, car "c’est une malédiction qui touche tout le monde."

2. Parce que Éclair de lune est une jeune et audacieuse compagnie qu’on a envie de soutenir

Dans sa précédente création À nos Amoures, la compagnie Éclair de Lune traitait des violences conjugales sans toutefois céder à une forme moralisatrice. "On montre les faits, le spectateur les jugent, les éprouvent, on veut tendre un miroir."

La troupe, qui a vu le jour en février 2016, est formée de camarades rencontrés lors d'études à l’Acting Studio à Lyon. Leur répertoire est celui de la tragédie et du drame, des histoires sombres et dures qu’ils ont envie de raconter pour "faire ressentir au public ce que nous-mêmes nous ressentons sur scène". Toujours dans une mise en scène épurée pour mieux servir le texte et le jeu.

3. Parce que si vous ne le connaissez pas, le théâtre de l’Uchronie est un lieu qu’il faut découvrir…

Le théâtre de l'Uchronie est un théâtre de proximité à la Guillotière. Lieu de "création, de partage et de transmission" il a été créé par le collectif Mac Guffin qui défend l'idée d'une culture "exigeante, accessible et sensible" et volontiers "utopique".

Géré entièrement par des bénévoles, cet espace de travail et de représentations est dédié au théâtre, à la danse, à la musique, à l’écriture et au cinéma. Situé en plein cœur d’un quartier multiculturel et cosmopolite, c’est un des lieux qui fait battre le cœur de la Guillotière.

Antigone et les autres. Par la compagnie Éclair de Lune. Du 24 au 29 avril au Théâtre de l’Uchronie - 19 rue de Marseille, Lyon 7e.

Durée, 1h – Tarif : 16 euros (tarif réduit, 12 euros, demandeurs d'emploi, étudiants). Le paiement se fait sur place le soir du spectacle.

Avec : Rita Davy, Nathan Gagnage, Dylan Leduc, Clément Piot-Baas, Lou Pisana et Charlie Narcy