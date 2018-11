Trail : le dessinateur lyonnais Matthieu Forichon en remet une 3e couche

L'illustrateur et dessinateur lyonnais Matthieu Forichon sort le troisième tome de sa bd à succès Des bosses et des bulles. Où l'univers du trail running dépeint avec beaucoup d'humour mais toujours bienveillance.

Il signe régulièrement des illustrations pour de grandes marques et publie régulièrement dans la presse internationale (Louis Vuitton, Nespresso, Ricard, Nexity, Marie Claire, JP Morgan, Camus, Neuhaus, Air Liquide, etc.). Mais c'est aussi par le trail running, qu'il pratique plus ou moins assidûment (Marathon du Mont Blanc, Les Templiers, la SaintéLyon, la 6000D, l’Ultra Tour du Beaufortain, la TDS, etc.) que cet ancien profession d’ingénieur en traitement de l’information s'est fait un nom. Son site a a obtenu le prix du Meilleur Blog trail en 2012.

Pourquoi avoir choisi de dessiner sur le trail-running ?

Je pratique le trail running et je dessine. Un jour, après une course, j'ai fait mon premier dessin : un gars un peu hagard, en train de se demander ce qu'il faut en short fluo en plein milieu de la Haute-Loire. C'était en 2012. Je n'ai pas arrêté ni de courir ni de dessiner depuis.

Dans Des Bosses et des Bulles, un recueil de dessins humoristiques sur le trail running, on suit les aventures de René-Charles, un trailer amateur. C’est qui au juste ce René-Charles ?

René-Charles c'est toi Guillaume, non ? Et puis aussi un peu moi je crois. Bref, c'est pas mal de personne à la fois. Un jour escargot, le lendemain chamois, René-Charles passe par toutes les épreuves (choisies) que connaissent les pratiquants de ce sport. Je me suis inspiré de mon vécu bien sûr mais de tous les coureurs que je prends plaisir à écouter dans les sas de départ, dans les navettes, aux ravitos ou sur les sentiers.

Le tome 3, Troisième couche, sort 5 ans après le premier tome, Premières foulées. De quoi est-il question dans ce troisième opus ?

Le tome 3 reprend les dessins publiés sur le site des bosses et des bulles depuis la sortie du tome 2 (2015). On retrouve des classiques de des bosses et des bulles : le syndrome du ravito, la Montagn'hard, le minimaliste oversize, ... et toujours des guests que je m'amuse à croquer.

L’évolution de René-Charles est-elle calquée sur ta propre évolution du trail ?

Non, j'essaie de la dissocier de ma pratique mais de calquer son évolution sur celle que connait ce sport. L'avantage de René-Charles c'est qu'il aura toujours le même niveau en trail ! Moi non.

Tes BD tournent en dérision, de manière toujours bienveillante, les trailers. Qu’est-ce qui t’amuses dans le milieu du trail ?

Tout m'amuse. Du cador qui se la joue modeste au tocard qui se la pète sévère, il y a un bestiaire incroyable à dessiner. Pour faire de l'ultra il faut être ultra dans tout à notre époque : matos, alimentation, entrainement, ... on en entend tout et on voit son contraire.

Ce qui me plait dans ce sport c'est l'excès qui devient souvent absurde et qui du coup devient rire. Mais chaque sport à ces excès. Disons que l'excès du trail est accessible rapidement.

> Notes de trail - Troisième couche. Matthieu Forichon Editions Amphora - 19,95€