Mode, beauté, art de vivre : quoi de neuf à Lyon ?

Mode, beauté, art de vivre : Lyon capitale vous propose de découvrir les nouvelles boutiques lyonnaises

Les mains dans la terre

Tournage, modelage, émaillage, décor sur pièce… les activités proposées à l’atelier Milo ont de quoi ravir tous les amateurs de céramique comme les néophytes désireux de découvrir la pratique. Dans cet espace lumineux, chaleureux et ouvert à tous, vous avez la possibilité de prendre des cours ou, pour les initiés, d’utiliser en toute autonomie le matériel mis à disposition (établis, tours…).

Un coin restauration vous attend pour une pause-café ou déjeuner, à la découverte de préparations concoctées à base de produits frais et bien souvent bios. Et si vous êtes amateur de pièces d’artisanat uniques, vous pouvez aussi acheter les créations exposées sur place et réalisées par les céramistes professionnels qui interviennent à l’atelier.

Atelier Milo – 13, rue du Plat, Lyon 2e - www.ateliermilo

Du vin, des dégustations et des soirées !

Après avoir fait ses armes à Paris en tant que sommelière, Bénédicte a choisi de poser ses valises en Presqu’île et d’ouvrir une chaleureuse cave à vin. N’hésitez pas à solliciter ses conseils avisés pour faire votre choix parmi sa sélection de vins éclectique et une belle collection de magnums et de jéroboams, sans oublier les salaisons et terrines préparées sur place. Chaque mois, un vin cultivé à moins de 100 kilomètres de Lyon est mis à l’honneur, comme le succulent beaujolais de chez Julien Sunier pour ce mois de janvier. À noter que le lieu peut aussi être privatisé pour un apéro, une soirée sur mesure ou une dégustation.

L’Apéro du Cuistot – 53, rue Franklin, Lyon 2e - www.aperoducuistot.fr

Une tenue en quelques clics

Vous avez du mal à trouver en boutique le vêtement qui vous ressemble ? Faites appel à Izaure, cette jeune entreprise lyonnaise qui propose un service de création de vêtements en ligne. Le principe : selon vos besoins ou vos envies – haut, jupe, pantalon, robe, combinaison ou chemise – vous choisissez la forme et le tissu. Et c’est parti, Izaure fabrique la tenue de vos rêves dans son atelier lyonnais. Les tissus proviennent en majorité de stocks dormants de grandes marques de la mode. Toutes labellisées, les autres matières sont fabriquées à la demande. Un bon moyen de lutter contre la fast fashion, tout en s’offrant des vêtements personnalisés, haut de gamme et à prix juste.

www.izaure.com

Cosmétiques bios pour tous

Créée par Julie, Gwénaëlle et Maxime en 2015, la marque Nuoo s’implante enfin à Lyon, avec l’ouverture d’une boutique pimpante et chaleureuse rue de la Ré. L’idée des trois fondateurs à la philosophie green ? Proposer des produits cosmétiques bios et naturels pour toute la famille. Sur place, vous trouverez un grand choix de marques triées sur le volet – Les Secrets de Loly, Umaï, La Canopée, Akane, oOlution, Endro, Savon Stories, Manucurist, etc. – et profiterez de conseils corps, visage, cheveux, et make up, tout aussi pertinents qu’astucieux.

Nuoo – 55, rue de la République, Lyon 2e - www.nuoobox.com

Nouvelle vie pour vos vêtements

Votre jean chéri est troué ? Votre chemise préférée est déchirée ? Le zip de votre veste fait des caprices ? Pas de souci ! Les Réparables ont la solution à votre problème. Dans leur atelier installé chez Maison Ma Bille, tiers-lieu dédié au textile engagé et durable, de petites mains s’activent pour réparer tous vos vêtements et ainsi leur donner une seconde vie. Si vous voulez savoir à l’avance ce qu’il vous en coûtera, faites faire un devis sur leur plateforme en ligne. Il y a fort à parier que vous craquerez pour cette alternative peu coûteuse qui diminuera votre impact sur l’environnement.

Les Réparables – 6, rue d’Enghien, Lyon 2e - www.lesreparables.fr