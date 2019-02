Open Parc : un top 20 mondial annoncé sur la terre battue lyonnaise

L'Espagnol Roberto Bautista Agut (N°17) sera présent du 18 au 25 mai sur la terre battue de l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes qui aura lieu au cœur du parc de la Tête d'Or à Lyon.

Après Jo-Wilfried Tsonga et John Isner, l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la venue d'un nouveau joueur, l'espagnol Roberto Bautista Agut. Le numéro 17 mondial au classement ATP a déjà remporté 9 titres en simple et atteint au moins une fois les 1/8e de finale dans les 4 tournois du Grand Chelem. On ne connaît pour le moment que trois joueurs qui participeront au tournoi organisé dans l'enceinte du vélodrome du parc de la Tête d'Or. Un événement ATP 250 qui aura lieu du 18 au 25 mai, une semaine avant le début de Roland-Garros. En 2017, la 1re édition de ce tournoi sur terre battue avait été remportée par Jo-Wilfried Tsonga et la 2de en 2018 par l'Autrichien Dominic Thiem.