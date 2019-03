OL : Aulas tacle les Bad Gones sur le cas Genesio

Après la victoire de l’OL en Ligue des champions féminine contre Wolfsburg (2-1), Jean-Michel Aulas a répondu au communiqué des Bad Gones, qui se positionnent contre une prolongation de l’entraîneur Bruno Genesio.

Alors qu'il devait prochainement rencontrer certains supporters, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas n’a pas apprécié le communiqué du Kop Virage Nord , s'opposant à la prolongation de contrat de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio : "Ce n’est peut-être pas utile d’avoir ce rendez-vous la semaine prochaine (avec les Bad Gones), s’ils prennent la décision de discuter avec les médias avant cet entretien, a déclaré, mercredi soir, le président de l’OL. Ceci étant, on est dans un club parmi les plus importants d’Europe. Ce ne sont pas les supporters qui décident de la gouvernance des clubs".

L’avenir de Genesio décidé le 2 avril

Mais cette prise de position des Bad Gones n’influencerait pas le choix final du dirigeant rhodanien à croire Jean-Michel Aulas : "Tout le monde a le droit de s’exprimer, a-t-il déclaré. Cependant sur le plan de la gouvernance du club, jusqu’à preuve du contraire, ce sont les dirigeants majoritaires qui investissent beaucoup de leur argent, de leur passion et de leur temps, qui dirigent. Il peut y avoir un échange, mais après les décisions sont prises comme depuis 32 ans à l’OL." Et de conclure :"On vous dira le 2 avril ce qu’on a pu décider avec Bruno Genesio."

Retrouvez toute l'actualité de l'OL sur notre site Olympique et Lyonnais !