Nouvelle salle de l'ASVEL : Parker prêt à travailler avec Aulas

Le président de l'ASVEL se dit prêt à travailler avec son homologue de l'OL sur le projet de nouvelle salle du club de basket villeurbannais.

Dans une interview accordée ce vendredi au journal Le Progrès, Tony Parker est revenu sur la construction de l'Arena de son équipe et sur le projet de l'OL de construire sa propre salle à côté de son stade. “Le projet de salle de Jean-Michel Aulas ? C’est très, très bien. Cela fait longtemps que nous en parlons ensemble. Il y a des synergies à trouver et il n’y a aucune guerre entre nous ! Je serais ravi de travailler avec Jean-Michel et pourquoi pas trouver un deal "gagnant-gagnant". J’ai toujours dit que l’union fait la force”, a déclaré le président de l'ASVEL qui trouverait malgré tout “dommage” de voir deux salles de mêmes capacités voir le jour à quelques kilomètres l'une de l'autre. De là à voir un rapprochement entre les deux clubs pour créer un club omnisports à la manière du Real Madrid, du FC Barcelone ou du Bayern Munich ? “Nous ne sommes pas allés aussi loin. Mais nous discutons”, a répondu le joueur des Charlotte Hornets.

Début décembre, Jean-Michel Aulas déclarait pour la première fois son envie d'adosser une salle de 10 000 à 15 000 places à son Parc OL. “On est en train de procéder à une évaluation, regarder comment les choses pourraient se passer. On développe une relation avec tous les grands opérateurs de spectacle, et ce serait bien de pouvoir diversifier notre offre, et d’avoir une salle complètement fermée et de taille plus modeste par rapport à ce que propose le stade”, avait déclaré le président de l'Olympique lyonnais.