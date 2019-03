Lyon : initiation à la boxe à la Part-Dieu le 6 mars

Le centre commercial de la Part-Dieu (Lyon 3e) accueillera une après-midi d’initiation à la boxe, le mercredi 6 mars. Un évènement organisé par le club Boxing Lyon United.

Petits et grands, jeunes et vieux, vont pouvoir « boxer » mercredi après-midi au centre commercial de la Part-Dieu (Lyon 3e). En effet, le club Boxing Lyon United organise un évènement « oserez-vous la boxe » pour initier le sport aux jeunes et moins jeunes.

Au programme, des ateliers boxe (de 5 à 70 ans), mais aussi des initiations au fit box et des échanges et des dédicaces avec les champions présents, Mayar Monshipour, quadruple champion du monde WBA et Malik Bouziane. L’évènement se déroulera de 13h30 à 17h.