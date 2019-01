Près de 300 nageurs s’apprêtent à concourir pour la 39e traversée de Lyon à la nage. Pour chaque participant, une contribution est reversée à une organisation d'aide aux femmes atteintes d'un cancer du sein.

Le top départ est donné à 10 heures à la cité scolaire internationale. Ce dimanche, des centaines de licenciés des clubs de natation de l'agglomération et d'ailleurs vont s'élancer dans les eaux du Rhône pour la 39e traversée de Lyon à la nage. Un parcours de 8 kilomètres depuis la Cité internationale jusqu'au pont Raymond Barre qui relie le quartier de Gerland à celui de la Confluence. Les nageurs seront équipés de palme et devront réaliser le parcours en un peu moins de deux heures. Selon le club organisateur, Thalassa Lyon, l'arrivée de la course est prévue à partir de 11 h 30 sur les berges du lycée international de Gerland. Sur les frais de participation à la course (24 euros) une contribution de deux euros sera reversée à l'organisation Palmer pour elles, qui aide les patientes atteintes d'un cancer du sein. Les nageurs ainsi que les spectateurs de la course pourront également acheter un t-shirt ou faire un don en soutien à ces femmes.