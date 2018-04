Ligue 1 : l’OL assuré d’être européen la saison prochaine

L’Olympique lyonnais est assuré de participer à une compétition européenne la saison prochaine. Reste à savoir s’il s’agira de la Ligue des champions ou de la ligue Europa…

Avec seulement cinq matchs à jouer et 19 points d’avance sur Rennes (5e), l’OL est désormais assuré de figurer dans les compétitions européennes l’an prochain. La 22e qualification d’affilée en compétition européenne pour Lyon. Le club de Jean-Michel Aulas a profité de sa victoire acquise plutôt facilement ce samedi face à Amiens (3-0) et de la défaite de Rennes à domicile face à Metz (1-2).

Reste à savoir désormais quelle compétition disputera l’OL. Actuellement troisième à égalité avec Marseille, les Lyonnais sont toujours devant grâce à leur différence de buts (+36 contre +27). Si l’on pouvait jusqu’ici penser que la lutte pour l’Europe se jouerait à deux, Monaco étant bien devant, la défaite 7-1 ce dimanche soir de l’équipe de la Principauté a relancé la course, qui se jouera finalement à trois, Lyon et Marseille n‘étant plus qu’à quatre points. La dernière ligne droite s’annonce serrée entre les trois équipes, qui se départageront à distance, les confrontations directes ayant toutes été disputées. Prochain épisode de cette fin de saison en cinq actes ce week-end : l’OL se déplace à Dijon vendredi (match à 20h), l’OM reçoit le Losc et Monaco joue à Guingamp.