Le club de football de Lyon - La Duchère a mis en place un pôle de "prévention, d'écoute et de médiation" dans le but de lutter contre toute forme de maltraitance. Les explications de Julie Junquet au micro de 6 Minutes Chrono.

Un sujet tabou. Lyon - La Duchère a décidé de lancer un pôle "prévention, d'écoute et de médiation" afin de lutter notamment contre la pédocriminalité. Pour ce faire, Julie Junquet, en lien avec différents organismes, anime un point d’écoute, des sessions de sensibilisation pour les jeunes et des formations contre les violences auprès des encadrants. "C'est un dispositif inédit en France au niveau du milieu sportif, explique-t-elle sur le plateau de "6 Minutes Chrono". Les choses se mettent en place, j'ai pris ma fonction en novembre 2021, il faut que les jeunes puissent m'identifier comme une personne de confiance."

Former les éducateurs du club

Certes mais comment sensibiliser les éducateurs du club qui ont un rôle primordial à jouer ? "Ils sont la porte d'entrée de la parole des jeunes, indique Julie Junquet. Pour les sensibiliser, on est en lien avec l'association "Colosse aux pieds d'argile". A partir de mai, on va former une quarantaine d'éducateurs" Et d'ajouter : "Pour que cela soit pérenne dans le temps au niveau de nos actions, qu'on puisse les former sur le harcèlement, le cyberharcèlement et toute forme de maltraitance, on a acté un partenariat avec l'Enfant bleu de Lyon (siège à Villeurbanne). Ils vont nous aider pour l'aspect juridique. Le but est vraiment de s'entourer de professionnels, de personnes compétentes."

