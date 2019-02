Le Lyonnais Félix Lambey titulaire avec le XV de France en Angleterre

Auteur d'une bonne entrée en jeu le week-end dernier, contre le Pays de Galles, le jeune 2e ligne du Lou foulera la mythique pelouse de Twickenham, ce dimanche, à 16 heures, pour le fameux "crunch" de ce tournoi des VI Nations 2019 de rugby.

Un jeune loup sur le pré anglais. Le 2e ligne lyonnais, Félix Lambey, sera titulaire, ce dimanche, contre l'Angleterre, à 16 heures, dans l'antre de Twickenham. Une première titularisation donc pour celui dont la rentrée énergique a impressionné lors de la défaite face au Pays de Galles, la semaine passée. 23 minutes réussies, ponctuées de belles courses vers l'avant.

Préféré à Paul Willemse, Félix Lambey sera donc associé au Clermontois Sebastien Vahaamahina, pour ce baptême du feu. Chez les avants, Demba Bamba et Yacouba Camara font également leur entrée en 1re et 3e ligne, à la place de Uini Atonio (blessure) et Wenceslas Lauret (choix du coach).

Si la charnière Parra-Lopez reste inchangée, Jacques Brunel a largement remanié sa ligne de trois-quarts, où seul Damian Penaud demeure, à l'aile. Mathieu Bastareaud et Geoffrey Doumayrou font leur entrée au centre et Gaël Fickou à l'autre extrémité, pour suppléer Yoann Huget, qui glisse à l'arrière. Titulaire à ce poste à Toulouse, le jeune Thomas Ramos est sur le banc, comme ses compères Antoine Dupont et Romain Ntamack.