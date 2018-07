Le Barça aurait acheté illégalement un foie pour Abidal

Éric Abidal lors de la finale de la Ligue Europa entre l’OM et l’Atletico Madrid au Parc OL © AFP PHOTO / FRANCK FIFE

Atteint d'un cancer, Éric Abidal, l'ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, a été transplanté du foie en 2012. Selon El Confidencial, le FC Barcelone aurait acheté illégalement ce foie pour son joueur.

L'ancien joueur de l'OL, Éric Abidal, à la retraite depuis 2014, aurait bénéficié “de l'achat illégal d'un foie” en 2012, selon le site espagnol El Confidencial. Une information obtenue par nos confrères ibériques dans le cadre du dossier des écoutes téléphoniques de Sandro Rossel, l'ancien président du FC Barcelone jugé pour blanchiment d'argent. Toujours selon El Confidencial, la police espagnole aurait “intercepté au moins quatre appels” dans lesquels Sandro Rossel “admet implicitement” avoir “acheté un foie illégal” pour Éric Abidal. Ce dernier, actuellement secrétaire technique du Barca, avait bénéficié, selon son club, d'un don fait par un de ses cousins, prénommé Gérard. Une enquête a été ouverte pour trafic d'organes. De son côté, la défense de l'ancien président du club a déclaré ne pas “avoir connaissance de ces faits” et expliqué qu'il paraissait “étrange de penser que'il est possible d'acheter un foie illégalement et le transplanter dans un hôpital public”.