La Lyonnaise Caroline Garcia sélectionnée pour la finale de Fed Cup

Les joueuses françaises affronteront l'Australie à Perth les 9 et 10 novembre prochain.

Julien Benneteau, le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup vient d'annoncer sa sélection pour la finale de la Fed Cup qui aura lieu les 9 et 10 novembre prochain à Perth en Australie. Un groupe composé de cinq joueuses, dont la Lyonnaise Caroline Garcia. La numéro 45 au classement WTA sera accompagnée d'Alizé Cornet, Kristina Mladenovic Fiona Ferro et Pauline Parmentier. Les Françaises seront opposées à Ashleigh Barty, qui a gagné Roland Garros cette année, Ajla Tomljanovic, Samantha Stosur, Astra Sharma et Priscilla Hon.