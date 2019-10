“Je ne vois pas l’OL ou l’Asvel comme des concurrents” (Yann Roubert)

Le président du Lou Rugby, qui espère que son club va continuer de grandir, livre son sentiment sur l’alliance entre l’OL et l’Asvel. Entretien.

Il vous reste 67 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Chaque club a sa propre stratégie, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Notre volonté, au Lou, est de faire grandir le rugby à Lyon. Je ne vois pas l’OL ou l’Asvel comme des concurrents. On se doit, collectivement, de faire grossir la part du gâteau du sport lyonnais avant de se battre pour manger la plus grosse part (sourire). À Lyon, il y a de nombreuses offres : de la culture, des loisirs et de nombreux clubs sportifs. C’est un atout. Le Lou fait partie de ce paysage, on ne cherche pas à prendre la place de quelqu’un d’autre.