Très bon cru pour l'édition 2018 de La Diagonale des Fous qui voit quatre femmes d'Auvergne-Rhône-Alpes se classer dans le top 50. Elles sont deux dans le top 20.

La Savoyarde Audrey Tanguy termine 17e au scratch général et s'adjuge la 2e marche du podium féminin, sous la barre des trente heures (29h23'25") ! A 2", l'Iséroise Juliette Blanchet complète le podium féminin (18e au classement général), quasi main dans la main avec la traileuse de Saint-Pierre-d'Albigny.

La Stéphanoise Camille Bruyas, vice-championne de France de trail long en titre, prend la 5e place féminine (41e au classement général) en 32h10.

Quant à l'ultra favorite, la Suédoise aujourd'hui installée à Chamonix, Mimmi Kotka, elle s'est écroulée après la montée de Maïdo Tête Dure, au 115,5 kilomètre, passant de la 14e place (2e femme) à la 49e place. Elle termine 6e féminine en 32h32.

Chez les hommes, trois coureurs se classent dans le top 10 : François d'Haene (Beaujolais) et Benoît Girondel (Drôme), 1ers ex aequo en 23h18 et Renaud Rouanet (Drôme), 7e en 26h09.

Pour cette 30e édition de La Diagonale des Fous, l'un des ultra-trails les plus durs de la planète, ils étaient 211 coureurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes engagé (soit 7,5 % des partants).

