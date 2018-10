Auvergne-Rhône-Alpes : ils partent courir La Diagonale des Fous

211 trailers de la région ont été tirés au sort pour participer à la 30e édition de La Diagonale des Fous, l'ultra-trail considéré comme le plus technique de la planète. Départ jeudi à 20h00.

165 km et 9 600 m de dénivelé positif, la traversée de La Réunion du Sud au Nord en 66 heures maximum, un parcours très technique, des conditions météorologiques très changeantes, avec de considérables variantes de température et dénivelé très cassant. De l'avis même de celui qui l'a déjà gagné trois fois (2013, 2014, 2016) en quatre participations (5e en 2009), "la Diagonale des fous est l'un des ultra-trails les plus durs". Comprenez de la planète, le viticulteur aux 5 196 kilomètres parcourus, 370 500 m de dénivelé positifs avalés, 31 victoires et 44 podiums ayant couru aux quatre coins de la planète.

Evidemment, ce jeudi soir (départ à 20h00 de France, 22h00 de La Réunion), il partira en grand favori. "Oui, c'est ce qu'on me dit..." sourit-il. Dans les régionaux de l'étape, on suivra aussi Fabien Antolinos, de Meyzieu, le Savoyard Aurélien Dunand Pallaz ou encore le Drômois Benoît Girondel, vainqueur surprise de l'édition 2017.

Chez les femmes, Mimmi Kotka, désormais installée à Chamonix, est montée sur la plus haute marche du podium en avril au Madeira Island Ultra Trail (MIUT) et, en juin, sur le 90 km du Mont-Blanc. Caroline Chaverot, n°1 du classement Itra (système de classement mondial des traileurs), sera également à suivre de très près. Les deux ultratraileuses avaient pourtant toutes les deux abandonné sur l'UTMB 2018. On suivra aussi la challenger Cathy Dubois.

De "La Marche des Cimes" à "La Diagonale des Fous"

En 1989, la première traversée de La Réunion est organisée sus le nom de "Marche des Cimes", entre Saint-Denis et Le Tremblet (112 km). Les trois années suivantes, c'est "La grande traversée", avec des distances et des lieux divers : Langevin - Le port sur 126 km en 1990 ; Saint-Jospeh - Sainte-Marie sur 136 k en 1991 et Vincendo - Sainte-Marie sur 12 km en 1992.

L'appellation "Grand Raid" voit le jour en 1993 sur un parcours de 129 km entre Cap Marchant et la Possession. Et, en 2011, la Diagonale des Fous devient le nom officiel et emblématique de l'événement sportif majeur de La Réunion.

Depuis vingt-cinq ans, les villes de départ et d'arrivée, les parcours et les kilométrages ont évolué, très souvent en concertation directe avec l'Office national des forêts. Parfois à cause des cyclones (sentiers endommagés ou impraticables), parfois pour protéger la faune endémique (le tuit-tuit notamment), parfois pour des raisons personnelles ou politiques.

Malgré tous ces avatars, la magie du Grand Raid puis de La Diagonale des fous ne s'est jamais altérée et continue de fair rêver des milliers de trailers à travers la planète.

Sur les 2 900 places proposées pour La Diagonale des Fous, il y a 1 450 places pour les compétiteurs locaux au tirage au sort, 1 100 places pour les compétiteurs français non résidents à La Réunion au tirage au sort, 250 places pour les étrangers non résidents à La Réunion, hors tirage au sort et 100 places réservées à nos partenaires.

Sur ces 1 100 dossards, 211 ont été attribués à des coureurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. On compte 9 trailers de Lyon et, assez logiquement, 54 de Savoie et Haute-Savoie, les départements les plus montagneux de la région.

Nous publions la liste exhaustive de ces 211 fous.

Pour le départ en direct : http://grandraid-reunion.livetrail.run/

