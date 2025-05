L'image du mois : un puits de lumière place Béraudier

Tout est pardonné ? Après dix ans de travaux, de changements d’itinéraires, de bruits et de chaos, la question se pose pour les 130 000 voyageurs, occasionnels ou quotidiens, de la gare la Part-Dieu.

C’est (presque) une fin de chantier pour la place Béraudier, constituant le parvis et la sortie porte Vivier-Merle de la gare de la Part-Dieu. La place haute, à ciel ouvert, devrait être livrée avant l’été. Le résultat : un auvent métallique de 165 tonnes nommé “ruche”, de larges allées, des passages souterrains avec des commerces (KFC, Starbucks, Monoprix…), des puits de lumière, des formes arrondies… on en oublierait presque la place originelle.

Lire aussi : Chantier de la Part-Dieu : que se passe-t-il sur la place Béraudier ?

Et pourtant : anomalie urbanistique manifeste, pendant longtemps la place Béraudier est restée fermée sur ses quatre côtés depuis sa construction en 1983. Il a fallu attendre 2015, avec la destruction du bâtiment B10 (bureaux, hôtel…) qui barrait la vue du voyageur dès la sortie de la gare, pour ouvrir cet espace trop restreint, calibré pour recevoir les 35 000 voyageurs des années 80. Aujourd’hui, la Société publique locale (SPL) Lyon-Part-Dieu, l’opérateur de la Métropole et de la Ville de Lyon, table pour 2030 sur une fréquentation fixée à 220 000 usagers dans la gare, et même 300 000 voyageurs pour les transports en commun autour de la gare. Une correction, à la hauteur de ces ambitions, s’imposait.

Résultat, mi-avril, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, et le maire de Lyon, Grégory Doucet, ont inauguré sa partie basse, qui permet notamment de relier directement le métro B et la gare. Bien qu’ayant pris le relai en 2020 d’un chantier largement entamé, les élus écologistes ont aussi pu apporter leur pierre avec l’installation d’un parking vélos de 1 300 places, doté d’une rampe d’accès circulaire, et la végétalisation de neuf espaces de pleine terre. Au total, les travaux de la place ont coûté 65 millions d’euros à la Métropole de Lyon, dont 27 millions d’euros pour la place basse.

Pour la petite histoire, avant 1983, la place n’était rien d’autre que des terrains militaires avec une (toute) petite gare de marchandises ainsi qu’une maison, construite en 1859 et rasée depuis.

Lire aussi : En images. Lyon : à la Part-Dieu, la partie basse de la place Béraudier enfin ouverte

Lire aussi : Lyon : un bois à la Part-Dieu, les travaux débutent pour plusieurs mois