Grenoble renouvelle 53 rames de tram

Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) a choisi un constructeur ferroviaire espagnol pour ses nouvelles rames de tram.

Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) a récemment choisi le constructeur ferroviaire espagnol Construcciones y auxiliar de Ferrocarriles (CAF) pour la construction des prochaines rames de tram grenobloise. Ce contrat prévoit que l'entreprise espagnole produise 38 rames de tram, avec la possibilité d'y ajouter jusqu'à neuf rames supplémentaires.

Ces nouvelles rames à grande capacité remplaceront 53 anciennes rames de type Tramway français standard (TFS) à l'horizon 2028. Cette opération devrait permettre au système de tramway grenoblois d'accueillir jusqu'à 111 passagers de plus. De plus, comme l'explique la société espagnole, les futurs tramways seront entièrement climatisés, ils seront grandement accessibles pour les personnes en situation de mobilité réduite et seront pourvus de 12 portes permettant de limiter le temps d'embarquement. Au total, ces nouvelles rames devraient coûter 218 millions d'euros.

