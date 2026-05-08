Durant la campagne, Grégory Doucet avait promis une inflexion dans ses politiques. La composition de sa majorité et la relation à définir avec une Métropole d’un autre bord vont l’obliger à tenir promesse.

La victoire surprise et la remontée express dans la dernière ligne droite de Grégory Doucet ont plongé les écologistes dans une douce euphorie. Elle a vite cédé la place à une forme d’humilité imposée par la faiblesse de l’écart avec Jean-Michel Aulas, moins de 3 000 voix. Ce que n’avait pas manqué de rappeler le candidat Cœur lyonnais défait mais offensif : “Près d’un Lyonnais sur deux n’a pas voté pour vous et par ce désaveu, ils ont exprimé leurs préoccupations.” Le maire écologiste de Lyon multiplie depuis sa réélection les signaux pour dire qu’il sera le maire de tous les Lyonnais, en écho aux reproches ayant accompagné son premier mandat. Des éléments de langage repris par ses troupes. “Les résultats doivent nous inviter à l’humilité. Nos projets ont pu cliver, sur les mobilités notamment, et cela nous oblige à avoir un plan de mandat qui, tout en conservant nos valeurs, échelonne nos projets et notre budget pour servir le plus grand nombre”, promet Laurent Bosetti, adjoint chargé des mobilités et membre de L’Après, le parti créé par d’anciens Insoumis comme Alexis Corbière ou Clémentine Autain.

Grégory Doucet a aussi martelé pendant toute la campagne qu’il allait changer de méthode et notamment faire preuve de plus de pédagogie. “Nous avons des efforts à faire, notamment en matière de communication sur laquelle nous n’avons pas passé assez de temps”, reconnaissait-il dans un entretien à Lyon Capitale en février dernier. “Si de nouveaux travaux s’engagent, nous communiquerons mieux et de manière plus directe comme nous avons pu le faire pendant la campagne. Il faut permettre aux citoyens de comprendre ce que nous faisons”, relaie Valentin Lungenstrass, adjoint écologiste désormais chargé des finances.