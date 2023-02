Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 4 au 5 février

Au programme ce week-end du 4 au 5 février : salon, festival, Disney sur glace et coupe du monde de ski alpin.

Les Lyonnais auront l'occasion de faire le plein de culture pendant ces deux jours, entre les salons de tatouage et les expositions, les vide-dressing ou encore des spectacles sur glace.

Yggdrasil festival, "demain mais en mieux"

Yggdrasil

"Demain, mais en mieux!", l'exposition immersive phare du plus grand festival des mondes imaginaires de France revient entre Saône et Rhône, à Eurexpo les 4 et 5 février. Le festival se compose en plusieurs scènes imaginaires à l'instar du monde de Lancelot, d'Arthur, de Shibuya, ou encore de Pandorica, de quoi ravir les grands fans de séries et films culte de science-fiction. C'est aussi un rassemblement des plus grands centres de recherche : Cnes, Esa, Ariane Group, Cea, laboratoire souterrain de Modane, agence nationale de la recherche, etc.). A noter la présence exceptionnelle, d'Arnaud Prost, ingénieur de l'armement et pilote au sein de l'armée de l'air, l'un des onze astronautes de réserve de l'Agence spatiale européenne.

> Lyon Eurexpo, du 3 au 4 février

25e édition de Lyon Tattoo convention

Lyon Tattoo convention soufflera sa 25e bougie au Double Mixte, à Villeurbanne, ce week-end, du 3 au 4 février. Des artistes de tous les styles répondent présent au salon. Au programme : des concours de tatouages et de piercing, dont des petites pièces, des pièces de couleurs, ou encore de grandes pièces en noir et gris. Le salon propose également des concerts les soirs. L'événement est gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite.

> Double Mixte, Villeurbanne du 4 au 5 février

Disney sur glace

Du 1er au 5 février, les célèbres personnages de l'univers Disney enfilent leur patin à glace pour offrir un spectacle "rafraîchissant". "Disney sur glace la grande aventure" est à voir en direct à la Halle Tony Garnier ce week-end. L'occasion pour les enfants et adultes d'explorer le royaume des esprits colorés de Coco, de Vaïana, ou encore de la Reine des neiges.

> Halle Tony Garnier, du 1er au 5 février

Lancement des championnats du monde de ski alpin

(Photo by François-Xavier MARIT / AFP)

Après des années d'attente, les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel, en Savoie près de Lyon, organise sa cérémonie d'ouverture ce dimanche 5 février. C'est la 5e fois que des championnats du monde sont organisés en France, pour une compétition de deux semaines, du 6 au 19 février. Le village spectateur sera d'ores et déjà ouvert au public dès 14 h ce dimanche. Les épreuves débuteront le lendemain, avec le combiné dames.

Samedi dans la station des Houches, se déroulera le Kandahar, sur la célèbre "Verte des Houches, comptant pour la coupe du monde de ski alpin.

> Courchevel et Méribel (Savoie) à partir du dimanche 5 février

Vide-dressing à Lyon

@ Pexels

C'est le collectif Pépite organise un "Que de la sappe!" qui organise un géant vide-dressing de plus de 1000 pièces de seconde main. Direction Hôtel de Ville, du vendredi 3 au dimanche 5 février, pour découvrir et dénicher des pulls, manteaux, chaussures et autres accessoires. L'association prépare également une malle "vide-stock" à deux euros.

> 21 rue Alsace Lorraine, Lyon 1er, du vendredi 3 au dimanche 5 février