Une concentration jamais vue de prototypes incroyables exposés à Lyon

"Demain, mais en mieux!", l'exposition immersive phare du plus grand festival des mondes imaginaires de France revient entre Saône et Rhône.

Rares sont les expos qui donnent à voir ce dont on a jusque-là fait qu'entendre parler. C'est tout le pari de "Demain, mais en mieux", immense exposition immersive de 3 500 m2 (la moitié de la surface de la place des Terreaux) qui se tient le week-end des 4 et 5 février à Eurexpo. Et qui rend le futur palpable.

Au menu, un concentration de prototypes incroyables rarement vu du grand public : un atterrisseur lunaire, un moteur de fusée de l'étage supérieur d'Ariane 6, un incubateur dans lequel se développe un rein bio-imprimé, un rack d'expériences redescendu de la station spatiale internationale, le véritable prototype de la sonde Huygens larguée sur Titan...

"Parce que l’avenir, même positif, c’est un peu abstrait tant qu’on ne peut pas le toucher du doigt"

"Demain, mais en mieux !", c'est aussi un rassemblement des plus beaux centres de recherche : Cnes, Esa, Ariane Group, Cea, laboratoire souterraine de Modane, agence nationale de la recherche, etc.) et des scientifiques qui ne se déplacent pas souvent sur des événements grand public : Didier Schmitt, directeur de la stratégie de l'exploration humaine et robotique de l'Agence spatiale européenne, Mathieu Chaize, coordinateur pour ArianeGroup des projets stratégiques avec l'Agence spatiale européenne et le Cnes, Nathalie Besson, co-chasseuse du célèbre Boson de Higgs, Alexis paillet, chef de projet vaisseaux du Cnes. Qui ne viennent pas les mains vides mais avec une quantité de matériels et de prototypes réels, pour voir enfin (et parfois même manipuler ) ce qu'on n’avait jusque-là vu qu’en photo.

Présence exceptionnelle d'un des onze astronautes de l'Agence spatiale européenne

Et, en écho à l'officialisation, après des années de statu quo, de l'autonomie de l'Europe en matière de lancement d'astronautes (avec la capsule Susie) et la reprise en main de la totalité du programme de rover Exomars suite au retrait des Russes, l'expopsiton "Demain, mais en mieux!" accueillera, c'est exceptionnel, Arnaud Prost, ingénieur de l'armement et pilote au sein de l'armée de l'air, l'un des onze astronautes de réserve de l'Agence spatiale européenne.