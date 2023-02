Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 25 au 26 février

Au programme ce week-end du 25 au 26 février à Lyon : des conférences, des expositions, un festival de musique et des salons.

Le week-end du 25 au 26 février s'annonce chargé et éclectique à Lyon. Il y en a pour tous les goûts : petits, grands, en famille ou entre amis. De la culture, du sport et de belles animations.

Wintower à la Halle Tony Garnier

Wintower

Du 24 au 26 février, la 3e édition du Wintower investit la Halle Tony Garnier de Lyon. Le festival fait évidemment écho au Woodstower, qui se déroule au grand parc de Miribel-Jonage à la fin de l'été. 35 artistes sont invités à jouer sur les trois scènes du festival, comme Polo & Pan, The Avener, Alonzo, Niro, Soso Maness, NTO ou encore Lujipeka.

> Du 24 au 26 février à la Halle Tony Garnier, les prix sont affichés sur le site

Lire aussi : Le festival Wintower revient du 24 au 26 février à Lyon

Salon du deux-roues et du Lyon Experience Mobility

Salon du deux roues édition 2022 @ David Marvier

Feu vert pour l'un des plus grands rassemblements de motos de France. Le salon du deux-roues revient à Lyon Eurexpo pour une 30e édition, jusqu'au 26 février. Les plus grandes marques de l'univers de la moto, à l'image de Yamaha et de Honda, les équipementiers et accessoiristes donnent rendez-vous au public pour leur présenter leurs produits et nouveautés. Ce salon c'est aussi l'occasion de développer les mobilités douces : Lyon Experience Mobility. L'événement permettra aux visiteurs de découvrir le premier vélo électrique à hydrogène au monde.

> Du 23 au 26 février, à Lyon Eurexpo

Dernier week-end de la vogue d'hiver de Lyon Confluence

Vogue d'hiver Lyon Confluence

Ouvert depuis le 17 décembre dernier, c'est le dernier week-end pour pouvoir profiter de la vogue d'hiver de Lyon dans le quartier de la Confluence. Les visiteurs doivent se rendre au niveau du quai Perrache pour profiter des attractions. Parmi les jeux proposés, tout ce qu'on peut retrouver dans un parc d'attraction, des stands de tir, des autos tamponneuses, des "casinos"...

> Du 17 décembre au 26 février, 75-79 quai Perrache, Lyon 2e

Nouvelle exposition photo au musée des Confluences

Fenêtres d'antiquaire, une photo prise en Chine par Marc Riboud (illustration). © Marc Riboud

"100 photographies pour 100 ans", voici la nouvelle exposition temporaire de Marc Riboud, exposée au musée des Confluences, jusqu'au 31 décembre 2023. Les visiteurs du musée peuvent également en profiter pour (re)découvrir les expositions Nous, les fleuves, Magic et les Secrets de la Terre. L'exposition retrace le 20e siècle vécu par le photographe à Lyon.

Le rendez-vous des jeunes voyageurs à Lyon 4e

Ce samedi 25 février, la mairie du 4e arrondissement de Lyon organise la deuxième édition du "Rendez-vous des jeunes voyageurs", sur le plateau de la Croix-Rousse. Un évènement qui donne l'opportunité aux jeunes de se renseigner sur le voyage pendant et en dehors des études (Erasmus+, stage, Programme Vacances Travail, volontariat...) auprès des acteurs présents sur le forum. Les visiteurs pourront également découvrir tous les programmes d'échanges mis en place à Lyon.

> 25 février, à la Maison des associations Robert Luc, de 13h à 20h30.

Salon apprentissage et alternance

Salon de l'Etudiant

Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Le salon apprentissage et alternance de Lyon accueille tous les étudiants désireux d'en savoir plus sur les spécificités qu'offre l'alternance. L'événement a lieu du 24 au 25 février, au centre des congrès de Lyon. Les étudiants pourront échanger avec des professionnels.

> Du 24 au 25 février, au centre des Congrès