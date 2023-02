Le premier vélo électrique à hydrogène au monde exposé au salon du deux-roues à Lyon

Le tout premier vélo électrique à hydrogène au monde est mis en lumière à l'occasion du salon du deux-roues du 23 au 26 février à Lyon Eurexpo.

Un salon dans un salon. Le salon du deux-roues vient tout juste d'être lancé à Eurexpo. Qui dit deux-roues dit moto, mais cette fois-ci la mobilité douce a toute sa place pour être représentée au salon. Cette année, le Salon du deux-roues de Lyon a repensé son programme et créé officiellement un rendez-vous exclusif 100% mobilité électrique, douce et accessible à tous : Lyon Experience Mobility. L'événement permettra aux visiteurs de découvrir le premier vélo électrique à hydrogène au monde, mais aussi les autres types de mobilités urbaines comme les trottinettes, les cargos, ou les motos électriques.

"C'est l'endroit où vous pouvez trouver et tester tous les véhicules de demain" Yannick Granieri, l'un des meilleurs freerider (VTT) du monde et organisateur du Lyon Experience Mobility, à Lyon Capitale

Pour la petite histoire, le tout premier vélo à hydrogène a été commercialisé en 2019 et est français. Baptisé Alpha, il a été imaginé et développé par la petite société française Pragma Industries. Entre autres, pour le définir, le vélo est composé de systèmes hydrogènes à très longue durée de vie et recyclable. La recharge du vélo se fait en moins de cinq minutes. Alpha possède un moteur "Brose 250W" et d'une autonomie de 100 km.

Des courses de vélo

Parmi les nombreuses animations du salon, Lyon Expérience Mobility propose diverses animations autour du vélo : des pistes d’essais et d’apprentissage, des kiosques participatifs, des spectacles de vélo, rollers, ou encore des courses de draisiennes électriques. Au programme des spectacles : Kenny Thomas, pilote de moto trial freestyle et ancien champion de France (3e aux Mondiaux) en moto trial électrique, démonstration de bike life et BMX flat & freestyle, descente d'une pente de 40° en casque de réalité virtuelle, essais sur pistes... Le salon permet au public de tester les vélos sur trois pistes intérieures : tout terrain, vélo et "speedbikes".