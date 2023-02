Le festival Wintower revient du 24 au 26 février à Lyon

Le festival Wintower, petit frère de Woodstower, est de retour pour une 3e édition à la Halle Tony Garnier à Lyon du 24 au 26 février.

Du 24 au 26 février, la 3e édition du Wintower, l'hivernale de Woodstower, investit cette année la Halle Tony Garnier à Lyon. Le festival fait évidemment écho au Woodstower qui se déroule au grand parc de Miribel-Jonage à la fin de l'été.

Du rap et de la house

Les festivaliers pourront se déhancher sur du rap, de la house mais également de la funk hip hop. Véritable terrain de culture urbaine, la place Mérieux, située devant la Halle Tony Garnier, accueillera des sessions d'initiation au basket à la boxe, au BMX, au skateboard, ou encore les trottinettes. Pour rester dans le thème "street", le festival propose également des ateliers de scratch, de graffiti ou encore de "beat making" (création de pistes musicales et rythmiques). Cette année, le festival se veut créatif et inclus dans sa programmation le Roller disco. Le principe ? Permettre aux festivaliers de danser et rouler en patin au rythme de la musique.

35 artistes sont invités à jouer sur les trois scènes du festival, comme Polo & Pan, The Avener, Alonzo, Niro, Soso Maness, NTO ou encore Lujipeka.