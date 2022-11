Le succès grandissant des bars à jeux à Lyon

Concilier jeu et boisson va de paire dans les "bars à jeux", qui se multiplient dans les quartiers de Lyon où ils séduisent le cœur joueur des Lyonnais. Lyon Capitale vous propose sa sélection de cinq adresses à ne pas manquer.

Année après année, les jeux de société connaissent un succès grandissant, en attestent les 30 millions de boîtes vendues en 2021, selon Cynthia Reberac, la commissaire générale du festival international de jeu de Cannes. Avec les confinements liés au Covid-19 l'engouement des jeux de société est revenu chez certains, donnant un nouvel essor à des classiques comme le Monopoly, le Cluedo ou des jeux plus récents à l'instar de Code Name. Aujourd'hui, tous s'invitent dans les bars à jeux, un concept qui fait fureur depuis plusieurs années à Lyon et qui n'en finit pas de séduire les Lyonnais.

Ouvert en novembre 2021, Tire-toi une bûche, rencontre déjà un beau succès au plus du public. De quoi ravir son gérant Arnaud Richard : "ça marche encore plus que ce qu'on avait espéré. Ça fait plus d'un mois et demi que nous sommes complets tous les vendredis et samedis soir". La semaine, le bar de 120 places ne désemplit pas, "on est pratiquement remplis tous les soirs" grâce à de nombreux événements participatifs. "On doit notre succès en particulier à nos salles de défis, qui font appel à la dimension physique et psychologique", souligne Arnaud Richard.

L'autre bar à jeu qui fait carton plein les vendredis et samedis soir c'est Yakapiocher. Dernier né des bars à jeux lyonnais il rencontre un franc succès, notamment auprès des "familles le week-end", appuie Margot, sa co-dirigeante du bar. "Les samedis, on arrive à remplir jusqu'à deux fois la salle, avec plus d'une centaine de clients alternativement", puisque la capacité d'accueil est de 50 places.

Les Arpenteurs, idéal pour les jeux de plateau

Avec plus de 200 jeux de société dans ses placards, le bar à jeux Les Arpenteurs propose des énigmes à élucider en plein coeur de Lyon. Bières artisanales et planches à partager sont également proposées aux clients.

Aussi pour faciliter la recherche de jeux de société, le bar propose une plateforme dédiée. Parmi la sélection de jeux d'ambiance, de stratégie, d'apéro ou autres, on retrouve de grands classiques : le 1 000 bornes, le 6 qui prend, 7 Wonders, Bang !, Blanc Manger Coco, ou encore le Dixit. Le bar organise également des tournois jeux de société.

13 rue Lanterne, 69001 Lyon

Tire-toi une bûche, le bar où l'on devient acteur du jeu

Chez Tire-toi une bûche, une équipe d'animation est là pour accompagner les groupes qui s'aventurent dans ce bar du 6e. Les amoureux des jeux sont autant les bienvenus que ceux qui viennent profiter du service de restauration. Des olympiades de jeu sont organisées pour les clients et même pour les entreprises, sous la forme de quiz, blind-test, ou encore de soirées à thème. En plus des 250 jeux de société mis à disposition, trois salles de défis sont accessibles aux visiteurs : Takaviser, Takabraquer et Takataper. Il s'agit de jeux de 15 minutes qui invitent les visiteurs à faire travailler leur dextérité en lançant des balles, leur souplesse en évitant des lasers et leurs réflexes en tentant d'éteindre le plus vite possible des boutons. Cette spécificité permet au bar de se "démarquer des autres, puisqu'il invite les personnes à se défier par le biais d'un effort physique", confie son gérant Arnaud Richard.

71 rue Bugeaud, 69006 Lyon

Moi je m’en fous je triche, le "bar à jeux asso"

Ce bar à jeux de société est avant tout une association avec un comité de bénévoles possédant une ludothèque d'environ 1 400 jeux. Parmi les jeux proposés on retrouve des classiques dans plusieurs versions, comme 7 Wonders Architects et 7 Wonders Babel ainsi que 7 Wonders Duel. Les clients peuvent également emprunter deux à trois jeux pour une durée de deux semaines.

8 Rue René Leynaud, 69001 Lyon

Yakapiocher, le bar à jeux familial

Les trois Lyonnais Margot, Grégoire et Cyrille, se sont lancés dans l'ouverture de ce bar à jeux qui regroupe pas loin de 450 jeux de société. Le "petit dernier" qui a ouvert ses portes en mars dernier propose des produits locaux à consommer en complément des jeux. Comme dans chaque bar à jeux, les classiques sont présents dans les rayons : Bulboza, Petits chevaux, jeu de l'oie, jeu de dame, Mémo, les animaux, Qui-est-ce ? Risk... Pour les familles, Yakapiocher propose des soirées à thèmes "anniversaires", définies par tranche d'âge de 3 à 5 ans avec des activités en intérieur autour de Disney, ou de 6 à 10 ans avec des activités en extérieur avec les Aventuriers. "Notre façon de fonctionner nous différencie des autres bars à jeux, puisque nous avons notre offre aux familles, avec des espaces pour enfants", souligne Margot, la co-dirigeante du bar.

8 Rue Rivet, 69001 Lyon

The White Rabbit, le bar à jeux avec trois salles

Dans la ludothèque du White Rabbit, plus de 550 jeux de société sont à découvrir. Le bar ludique géré par le fondateur Quentin Cerny et le co-gérant Alexandre Juillard mise sur des salles d'ambiance avec plus de 300 références de jeux, dont la salle Graal, la plus grande dédiée aux jeux d'ambiance, la salle Alice, dédiée aux jeux en famille et la salle Cyber, pour les amateurs de "gros jeux" comme le Projet Gaia. Plus que dans un simple bar à jeux, les gérants du bar participent à l'animation du lieu en faisant découvrir leurs jeux aux clients et animent des parties de jeux.

21 cours Lafayette, 69006