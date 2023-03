Pascal Dureau, est médecin à Vénissieux et délégué national de MG France , premier syndicat des médecins généralistes.

L'Assurance maladie propose de porter le tarifs des consultations des médecins généralistes de 25€ à 26,50€. Les principaux syndicats ont rejeté ce projet de convention médicale qui doit aboutir à un accord pour les cinq prochaines années.

"Ce n'est pas tellement le problème des 26,50€, explique Pascal Dureau, médecin généraliste à Vénissieux et délégué national de MG France, 1er syndicat national des médecins généralistes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à un summum de l'incompréhension entre les gens censés nous manager et notre exercice. Le problème, ce sont les contraintes mises.

"Nous seront en mort clinique !"

Et d'expliquer qu'en France, sur 87 000 médecins en capacité d'exercer le métier de médecin traitant seuls 47 000 qui on fait ce choix, jugeant que les contraintes sont déjà trop importantes.

"Les médecins s'engagent plus que les autres : ils travaillent 57h en moyenne, ils vivent moins longtemps que les autres, le taux de suicide est le 2e après les agriculteurs. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de l'Etat sur l'engagement ! "

"Si on rajoute des contraintes, cela veut dire qu'on va perdre 10 000 médecins. On ne sera plus en carence, on sera en mort clinique!".

A la tête du 1er syndicat des médecins généralistes de France, Pascal Dureau prévoit un blocus fin mai. "On va, je pense, vers une grève totale des soins au mois de mai" , à la suite de la parution du règlement conventionnel, "c'est-à-dire qu'il n y aura plus de médecins généralistes en France pendant dix jours. Ce sera la catastrophe sanitaire."