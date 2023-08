Sécheresse dans la Loire : des mesures de restrictions renforcées

La situation de sécheresse continue de s’aggraver dans la Loire. Les services de la préfecture ont pris des nouvelles mesures pour protéger les ressources en eau sur plusieurs zones.

Alors que la canicule frappe une majeure partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Loire est contraint de renforcer ses mesures de restrictions quant à la sécheresse. Après déjà des premières mesures de restrictions prises le 26 juillet, le 4 août, le 10 août puis le 18 août, la préfecture de la Loire renforce ses mesures dans quelques zones à compter de ce vendredi 25 août.

La zone de Sud Loire et le barrage concédé de Grangent et le canal du Forez passent en alerte, la zone du Pilat Sud, comme les zones de Forez-Lignon-Vivezy et Fleuve Loire amont passent en alerte renforcée par solidarité amont-aval et en harmonie avec la décision du préfet de l’Ardèche de passer la Cance en niveau de crise, à l'instar des Monts Lyonnais.

Les autres zones du département demeurent inchangées. Un nouveau point sur la situation hydrologique du département sera réalisé la semaine suivante, afin d’adapter les mesures à l’évolution des débits des cours d’eau et des prévisions météorologiques.