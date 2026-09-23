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Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
@Hugo LAUBEPIN

Accusés d'agressions racistes à Lyon, quatre jeunes écroués

  • par LR

    • Quatre jeunes de 19 à 21 ans accusés d'une agression raciste commise la semaine dernière, en Presqu'île, à Lyon, ont été mis en examen et écroués.

    Quatre jeunes, accusés d'agression raciste à l'encontre de deux hommes la semaine dernière en plein cœur de Lyon, ont été mis en examen et écroués, a indiqué mercredi le parquet à l'AFP.

    Les violences se sont produites à deux endroits différents de la presqu'île lyonnaise dans la nuit de jeudi à vendredi, a précisé une source policière, sans que l'on sache à ce stade si les deux victimes étaient ensemble ou si elles ont été agressées séparément. Outre les coups, elles ont rapporté avoir essuyé des insultes racistes, ce que les mis en cause contestent, selon cette source policière.

    45 jours d'ITT

    Le parquet n'a pas précisé la nature des blessures, pour l'une des victimes elles semblent légères avec un seul jour d'incapacité totale de travail (ITT), l'autre a une ITT conséquente de 45 jours. L'un des deux blessés a également dit s'être fait voler sa sacoche, détaille le parquet de Lyon.

    Les suspects, âgés de 19 à 21 ans, ont été interpellés rapidement après les faits. Ils ont été mis en examen et écroués dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour "violences volontaires aggravées commises notamment en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation ou une religion".

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