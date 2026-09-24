Actualité
Photo illustration @CM

Lyon : un lycéen interpellé après des menaces de mort contre un éducateur

  • par LR
  • 1 Commentaire

    • Un élève de seconde du Centre Saint-Marc, dans le 2e arrondissement de Lyon, a été interpellé après avoir proféré des menaces de mort visant un membre du personnel de l'établissement.

    Un lycéen de 15 ans a été interpellé mardi 15 septembre à la sortie d'un cours de sport, devant le Centre Saint-Marc, dans le 2e arrondissement de Lyon. Scolarisé en seconde dans cet établissement privé depuis une dizaine de jours seulement, il est soupçonné d'avoir menacé de mort un éducateur, rapporte Le Progrès.

    Selon le directeur général de l'établissement, l'adolescent aurait tenu ces propos lors d'une discussion avec un autre élève. Il aurait également montré à son camarade une vidéo dans laquelle il manipulait un fusil présenté comme factice. Ce dernier aurait alors prévenu la police, qui est rapidement intervenue.

    Une enquête a été ouverte. L'adolescent fait actuellement l'objet d'une exclusion conservatoire et doit comparaître ce jeudi 24 septembre devant le conseil de discipline de l'établissement.

    à lire également
    Musée Guimet à Lyon : après 19 ans de fermeture, le projet se précise enfin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Musée Guimet à Lyon : après 19 ans de fermeture, le projet se précise enfin 09:28
    Lyon : un lycéen interpellé après des menaces de mort contre un éducateur 08:46
    Lyon juste devant Saint-Étienne dans ce classement des villes "dog-friendly" 08:10
    Les Lyonnaises écrasent le Servette et entament parfaitement leur campagne de C1 07:36
    Lyon soleil
    Un jeudi sous le soleil et la chaleur à Lyon, jusqu'à 28 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    Sylvie Tomic
    Sylvie Tomic : "alerter les élus" sur les violences sexistes et sexuelles 07:00
    Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Accusés d'agressions racistes à Lyon, quatre jeunes écroués 23/09/26
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : deux individus interpellés en possession de cocaïne et de cannabis à Gerland 23/09/26
    Charles de Vergnes nommé directeur des activités Eau de Suez en Auvergne-Rhône-Alpes 23/09/26
    Trafic de drogue, incivilités… Le maire de Mions fait démonter le city stade 23/09/26
    Supporters OL fumigènes
    OL : les tensions entre supporters Atypik et groupes historiques ne cessent de croître au Groupama Stadium 23/09/26
    Un vélo pour le vélotaf © D.R.
    Isère : une journée 100 % vélo organisée ce samedi au lac de Paladru 23/09/26
    Lyon : pour lutter contre le gaspillage, les HCL lancent l’initiative Éco’Resto dans les restaurants du personnel 23/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut