Lyon : un lycéen interpellé après des menaces de mort contre un éducateur

Un élève de seconde du Centre Saint-Marc, dans le 2e arrondissement de Lyon, a été interpellé après avoir proféré des menaces de mort visant un membre du personnel de l'établissement.

Un lycéen de 15 ans a été interpellé mardi 15 septembre à la sortie d'un cours de sport, devant le Centre Saint-Marc, dans le 2e arrondissement de Lyon. Scolarisé en seconde dans cet établissement privé depuis une dizaine de jours seulement, il est soupçonné d'avoir menacé de mort un éducateur, rapporte Le Progrès.

Selon le directeur général de l'établissement, l'adolescent aurait tenu ces propos lors d'une discussion avec un autre élève. Il aurait également montré à son camarade une vidéo dans laquelle il manipulait un fusil présenté comme factice. Ce dernier aurait alors prévenu la police, qui est rapidement intervenue.

Une enquête a été ouverte. L'adolescent fait actuellement l'objet d'une exclusion conservatoire et doit comparaître ce jeudi 24 septembre devant le conseil de discipline de l'établissement.