Les Lyonnaises écrasent le Servette et entament parfaitement leur campagne de C1

OL Lyonnes, avec un triplé de Marie-Antoinette Katoto et un doublé de Melchie Dumornay, s'est facilement imposé (8-0) aux dépens du Servette Genève, mercredi au terme d'un match de la 1ère journée de la phase de ligue de la Ligue des champions féminine à sens unique confirmant son début de saison tonitruant.

Le score était déjà de 4-0 à la mi-temps. Sur l'ensemble, Lyon a affiché 66% de possession (29 tirs à 1). "Nous voulions entrer dans la Ligue des champions de la meilleure des façons, et on les connaissait car on avait joué contre elles en amical, donc nous n'avons pas été vraiment surprises. Je suis très contente car nous avons beaucoup travaillé toutes ensemble pour ce résultat et surtout pour ne pas prendre de but" a déclaré Melchie Dumornay, autrice d'un doublé sur la pelouse genevoise, après la rencontre sur le site de l'UEFA.

Après trois journées de championnat de France et cette rencontre, les Lyonnaises, qui visent un neuvième titre dans une compétition européenne qu'elle n'ont plus gagnée depuis 2022, ont déjà inscrit trente buts. L'entraîneur espagnol de Lyon, Jonatan Giraldez avait ménagé plusieurs joueuses majeures comme la gardienne Christiane Endler, Wendie Renard, Tabitha Chawinga ou encore Jule Brand, remplaçantes.

Prochain adversaire Chelsea

OL Lyonnes, largement supérieur au champion de Suisse a ouvert la marque d'entrée sur un but contre son camp de Laila Ballesté, pressée par Dumornay à la réception d'un centre de Salma Paralluelo (1-0, 8) peu avant que Damaris Egurrola ne trouve le poteau d'une superbe frappe en demie-volée du gauche (22).

Katoto a porté le score à 2-0 après avoir converti en but un bon service de Dumornay et éliminé son adversaire direct, Laia Ballesté (29) avant de réaliser un doublé d'un tir croisé consécutif à une passe d'Ada Hederberg (3-0, 40). Elle a ensuite marqué le cinquième but, son troisième personnel, après une talonnade de Lily Yohannes (5-0, 47).

De son côté, Dumornay a marqué dans le temps additionnel de la première période à la conclusion d'un contre et d'un duel gagné avec la gardienne genevoise d'une "louche" (4-0, 45+1) puis peu après la mi-temps après un centre de Katoto (6-0, 55). Une fois Dumornay et Katoto remplacées par Caroline Weir et Ines Benyahia (66), Magdalena Sobal a inscrit un second but contre son camp helvète, sur un corner joué par Selma Bacha (7-0, 68), alors que Benyahia a porté le score à 8-0 (89).

Parfaitement lancées après cette entame, les coéquipières de Wendie Renard affronteront Chelsea à Lyon dans une semaine lors de la deuxième journée de C1 avec sans doute bien plus d'adversité. "Nous allons d'abord savourer cette victoire, puis nous allons nous concentrer sur Chelsea, qui est une équipe très forte, nous serons à la maison, ce qui sera super, mais ce sera un match complètement différent" a prévenu Giraldez.