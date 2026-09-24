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Image d’illustration. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Saint-Genis-les-Ollières : une adolescente de 13 ans renversée sur un passage piéton

  • par LR

    • Une jeune fille de 13 ans a été renversée par une voiture mercredi matin à Saint-Genis-les-Ollières. Légèrement blessée, elle a été transportée à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron.

    L’accident s’est produit vers 8 heures, alors que l’adolescente traversait sur un passage piéton situé à la sortie d’un rond-point, à l’entrée de la commune. Elle se rendait à l’école lorsqu’elle a été percutée par une automobiliste qui circulait en direction de Tassin-la-Demi-Lune.

    Selon les informations du Progrès, la conductrice aurait été éblouie par le soleil et n’aurait pas réussi à éviter la jeune fille malgré un freinage. Elle a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital. Cet axe, particulièrement fréquenté aux heures de pointe, fait par ailleurs l’objet d’une réflexion de la municipalité sur d’éventuels aménagements destinés à améliorer la sécurité.

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